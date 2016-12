Brunch d’Action Laval : un événement très populaire et rassembleur

Le parti municipal Lavallois, Action Laval – Équipe Jean-Claude Gobé, a tenu dimanche, le 13 novembre 2016 un grand rassemblement auquel près de 800 membres et sympathisants y ont participé. Le chef, Jean-Claude Gobé, a profité de cet événement démocratique d’importance pour annoncer officiellement qu’il sera candidat à la mairie aux élections du 5 novembre prochain, dévoiler le nouveau logo de son parti et présenter les dix premiers représentants de districts électoraux.

Ainsi, lors de cet événement très symbolique qui a eu lieu près d’un an, jour pour jour, avant le prochain scrutin municipal, le chef d’Action Laval a profité de cette tribune exceptionnelle pour présenter dix premiers représentants de districts. Jean-Claude Gobé a insisté sur le processus de sélection effectué par un comité d’experts très sérieux et crédibles. « Ces Lavalloises et Lavallois, représentatifs de leur milieu, sauront pousser l’écoute et le dialogue encore plus loin entre la population et notre formation politique. Ils sont tous et toutes impliqués dans l’action citoyenne de leur milieu et ils représentent chacun à leur façon une facette, une distinction de Laval ! ».

Ces premiers représentants du parti Action Laval sont :

Aglaia Revelakis, Conseillère municipale du district de Chomedey

Vittorino Di Genova, Représentant du district de Saint-Vincent-de-Paul

Achille T. Cifelli, Représentant du district de Val-des-Arbres

Stéphane Bacon, Représentant du district de Duvernay-Pont-Viau

Julius Bute, Représentant du district de Concorde-Bois-de-Boulogne

Elie Sader, Représentant du district de Renaud

Sayed Malhem, Représentant du district de L’Abord-à-Plouffe

Benjamin Romano, Représentant du district de Sainte-Dorothée

Kathy Barrette, Représentante du district de L’Orée-des-Bois

Micheline Barbar, Représentante du district de Marc-Aurèle-Fortin

Benoît Gauthier, Représentant du district de Sainte-Rose

Jean-Claude Gobé a de plus insisté sur les valeurs humaines qui guident son équipe : l’intégrité, la responsabilité et surtout, l’écoute des citoyens ; « Durant les trois dernières années, nous avons joué un rôle d’opposition constructive. Nous avons été critiqués à cet effet, preuve que notre efficacité dérange tant l’administration que nos autres opposants, et cela va continuer. En 2017, nous allons offrir aux citoyens l’option d’une administration en Action et connectée aux besoins et attentes de nos concitoyens ! » C’est par cette volonté de placer le citoyen à l’avant de l’action municipale, que Jean-Claude Gobé a réitéré sa volonté de se représenter comme candidat à la mairie lors de l’élection de novembre 2017.

Par ailleurs, M. Gobé a dévoilé le nouveau logo pour Action Laval. « Nous sommes une équipe orientée vers les citoyens. Nous avons besoin d’une image visuelle reflétant notre réalité, c’est-à-dire une équipe dynamique, compétente et intègre axée sur la rigueur, la modernité et près de nos concitoyens. Que ces couleurs soient les couleurs de notre victoire commune ! »

Brossant un bilan de ses trois dernières années en politique municipale, Jean-Claude Gobé a mentionné que le parti qu’il dirige s’est rapidement positionné sur la carte politique lavalloise, obtenant près de 25 % du vote populaire au scrutin et devenant l’Opposition officielle. « J’ai passé les dernières années derrière la barrière me séparant du Conseil municipal. Contrairement à d’autres qui avaient présenté leur candidature à la mairie, je n’ai pas démissionné ! J’ai plutôt choisi d’appuyer, de toute mon expérience, Mme Revelakis dans son travail remarquable. Par notre score considérable, nous avons formé une opposition efficace et constructive, une première à Laval ! », a affirmé le chef de l’Opposition.

Pour M. Gobé, ces années dans l’Opposition ont été marquées par l’écoute et une présence soutenue et proactive auprès de l’ensemble des Lavalloises et des Lavallois « Je le savais déjà, mais aujourd’hui, je suis plus convaincu que jamais : gérer une ville ce n’est pas se complaire dans les délibérations au Conseil de Ville. Ce n’est pas seulement poursuivre de grands projets. Il nous faut d’abord et avant tout placer impérativement les citoyens au cœur de l’action municipale et vivre la ville au rythme de leurs aspirations », a déclaré le chef, « Pour nous, pour Action Laval, ce sont les citoyens d’abord ! »

Alors qu’elle prenait la parole, la conseillère municipale de Chomedey, Aglaia Revelakis a, quant à elle, tenu à rendre hommage à son chef, Jean-Claude Gobé. « Lorsque j’ai rejoint son équipe en 2013, il m’a encouragé et m’a donné la possibilité de réaliser mes rêves et mes objectifs politiques ! Nous avons été à l’Opposition officielle durant les trois dernières années et maintenant, nous bâtissons le futur et le succès de Laval ! 2017 sera la nôtre ! »

Lien vers le discours complet, sur le site d’Action Laval :

http://actionlaval.com/fr/discours-de-jean-claude-gobe-13-novembre-2016/