Les élus de Laval accueillent les députés provinciaux à la Place Bell

Les membres du comité exécutif de Laval ont accueilli hier la députation provinciale lavalloise pour une visite guidée du chantier de la Place Bell.

On aperçoit sur la photo, Guy Ouellette, député de Chomedey, Jean Rouselle, député de Vimont, Sandra Desmeules, membre du comité exécutif de la ville de Laval, Monique Sauvé, députée de Fabre, Francine Charbonneau , députée des Mille-Îles et ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, David De Cotis, vice-président du comité exécutif de Laval, Jean Habel Député de Sainte-Rose et Saul Polo, Député de Laval-des-Rapides.

Rappelons que la Place Bell ouvrira ses portes au public dans moins de 10 mois. L’édifice accueillera le club école des Canadiens, le Rocket de Laval. Deux glaces communautaires seront accessibles aux citoyens pour la pratique du sport amateur. Ce grand projet représente un investissement de 200 M $ dont 122 M $ proviennent de la ville de Laval, 46 M $ du gouvernement du Québec et 12 M $ d’evenko et 20 M$ de Bell.