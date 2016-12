Le Député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono visite les élèves de l'école primaire Genesis

Afin de souligner la Journée nationale de l’enfant, le député d’Alfred-Pellan, Angelo Iacono, a rendu visite aux élèves de l’école primaire Genesis dans le cadre de l’initiative d’UNICEF Canada appelée Invitez votre députée ou député à votre école! Cet événement a permis à nos jeunes citoyens et citoyennes, ainsi qu’à leurs représentantes et représentants élus, de s’engager dans une discussion intéressante et de discuter d’enjeux qui sont importants pour les jeunes au Canada.

« Il est encourageant de voir des députés et des députées discuter avec les jeunes au sujet d’enjeux qui les concernent. La journée Invitez votre députée ou député à votre école!, une initiative d’UNICEF Canada, constitue une excellente occasion pour les élèves d’exprimer leurs opinions et pour les élus et élues d’entendre le point de vue de nos plus jeunes citoyennes et citoyens. Cette expérience avec un membre du parlement était la première de ce genre pour de nombreux élèves, et nous espérons qu’elle sera une source d’inspiration pour tous ceux et celles qui y ont participé, » explique monsieur David Morley, le président et chef de la direction d’UNICEF Canada.

Angelo Iacono a abordé des sujets tels que le rôle des député(e)s et le système gouvernemental canadien, ce qui a donné lieu à un échange intéressant et éveillé des questionnements de la part des jeunes quant aux rôles des partis politiques et la façon de déposer des projets de lois.

« Les jeunes se sont montré engagés et intéressés particulièrement par l’aspect démocratique et la façon que leur opinion peut être considérée. Les enfants ont une perception de la vie et des opinions qui ne correspondent pas nécessairement à celles qu’on leur attribue. En les écoutant le parlement sera plus inclusif et nous pourront élaborer des politiques plus efficaces pour garantir le respect des leurs droits » dit Angelo Iacono.



Engager la discussion avec les enfants et les jeunes, qui comptent pour environ le quart de la population, permet de sous-tendre les décisions engendrant des conséquences sur la vie de ces jeunes citoyens et citoyennes vulnérables qui n’ont pas encore le droit de vote, et de faire progresser l’éducation civique des jeunes au Canada.