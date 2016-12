10,7 M$ pour le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles

Le maire de Laval, Marc Demers, a annoncé ce matin le début d’importants travaux au Parc de la Rivière-des-Mille-Îles. Tout le secteur d’accueil sera refait et un nouveau pavillon des visiteurs sera construit. Il s’agit d’un investissement de 10,7 M $ dont 5,7 M $ proviennent de la Ville de Laval et 5 M $ proviennent à parts égales du gouvernement du Québec et de la CMM.

Le Parc de la Rivière-des-Mille-Îles reçoit annuellement 150 000 visiteurs.

Le site représentant 42 km de berges, de marais et d’îles.

On aperçoit sur la photo, dans l’ordre, Jean Habel, député de Saint-Rose, Virginie Dufour, conseillère municipale de Saint-Rose, Chantal Rouleau, membre du comité exécutif de la CMM, Francine Charbonneau, Ministre responsable de la région de Laval, Marc Demers, maire de Laval et Jean Lapointe président d’Éco-Nature.