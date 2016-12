Nouvelles fonctions parlementaires pour le député de Laval-des-Rapides

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, M. Saul Polo, est désigné depuis le 2 novembre 2016 membre du Comité exécutif de la Confédération parlementaire des Amériques (COPA), à titre de représentant du Secrétariat du Québec de la COPA. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il sera en charge de faire un rapport sur les activités du Secrétariat, en plus de jouer un rôle stratégique dans la prise de décisions de l'organisation. En effet, le Secrétariat du Québec joue un rôle central stratégique au sein de la COPA.

M Polo est également désigné vice-président de la Section du Québec de la COPA depuis le 2 novembre 2016.

«J’ai eu le plaisir de prendre part à une mission parlementaire en Colombie en 2014 et à la XXXIe réunion des comités exécutifs de la COPA au Brésil à l’été 2016. Je demeure convaincu que la COPA a un rôle important à jouer dans la promotion d’enjeux majeurs auprès des différents pays qui la composent, notamment la démocratie et la paix. C’est donc avec fierté que j’accepte ces deux nominations. » A déclaré le député de Laval-des-Rapides.