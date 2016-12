Le député de Laval-des-Rapides souligne un soutien financier de 15 000$ pour les Ateliers adaptés StimuleArts

Le député de Laval-des-Rapides s’est déplacé vendredi dernier aux Ateliers adaptés StimuleArts afin de remettre à l’organisme un soutien financier de 15 000 $, au nom du ministre de la Santé et des Services sociaux, Dr Gaétan Barrette. Cette aide financière vient soutenir le projet de mise en place de la Salle Snoezelen, une salle de stimulation sensorielle pour des personnes vivant avec des capacités de mouvement et de communication très limitées.

«Je suis heureux de pouvoir remettre aux Ateliers adaptés StimuleArts ce soutien financier, afin qu’ils puissent réaliser ce projet de salle de stimulation Snoezelen, j’ai profité de ma présence pour visiter les différents groupes présents, et échanger avec les intervenants. J’ai beaucoup d’admiration et de respect pour le travail de cet

organisme, et l’appui du ministère de la santé démontre l’importance du travail et la qualité des services offerts par son personnel dévoué. Pour ma part, je continuerai à répondre présent par le soutien et l’accompagnement. »

À propos des Ateliers adaptés StimuleArts:

Les ateliers adaptés StumuleArts est un organisme communautaire dont la mission est de favoriser l’inclusion, de développer l’autodétermination, d’augmenter le pouvoir d’agir des personnes vivant avec une déficience intellectuelle de modérée à sévère, avec ou sans handicap, de 17 ans et plus, du territoire Lavallois, au moyen de différents programmes de stimulations et d’activités artistiques. Les programmes sont subventionnés par Centraide et le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de Laval.