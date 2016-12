Des investissements qui font de Laval une ville attrayante

Le maire de Laval, Marc Demers, présente aujourd’hui au Conseil municipal le budget 2017 de la Ville de Laval et le programme triennal d’immobilisations (PTI) 2017-2019.

« Ce budget et ce plan triennal d’immobilisations représentent le juste équilibre entre le développement de grandes infrastructures structurantes et l’essor des communauté enracinées dans les différents quartier », a indiqué le maire en expliquant que « nous structurons la ville avec de grands projets comme le complexe aquatique et le déploiement du centre-ville. Nous investissons aussi dans les noyaux villageois et les services de proximité. L’animation de la vie de quartier, la sécurité, la mobilité, le développement durable ainsi que la vie culturelle occupent une large place dans la liste de nos priorités. »

Le quatrième budget de l’administration Demers prévoit des dépenses de 825 M$. Le compte de taxes pour les secteurs résidentiel et non résidentiel augmentera uniformément de 1,4 %, ce qui est en deçà de l’inflation de 2 % projetée par les économistes.

« J’observe avec fierté la grande transformation qui s’opère à Laval. Dotée d’une vision réaliste et ambitieuse pour notre territoire, Laval croît, se mobilise, évolue. Ce budget affirme clairement notre vision d’un développement structuré et cohérent. Enfin, tous les éléments sont réunis pour favoriser la mobilisation et l’organisation du milieu, et ce, afin de continuer à faire de Laval une ville inspirante », a soutenu le directeur général de la Ville, Serge Lamontagne.

Un PTI de 944,5 M$

Le programme triennal d’immobilisations 2017-2019 prévoit des investissements totaux de 944,5 M$, soit 323,6 M$ en 2017, 306,2 M$ en 2018 et 314,7 M$ en 2019. Ces investissements sont répartis entre la protection et la réhabilitation des actifs existants (43,9 %) et le développement des infrastructures (56,1 %). Conçu pour améliorer la planification et favoriser un meilleur taux de réalisation, il oriente l’administration vers les projets prioritaires et réalisables en lien avec la vision stratégique dans le respect de la capacité de payer des citoyens.