« Marc Demers s’attaque cruellement aux plus faibles ! », dénonce Jean-Claude Gobé

Le chef de l’Opposition officielle et chef d’Action Laval, Jean-Claude Gobé, dénonce la décision de l’administration Demers de suspendre l’application des clauses d’indexation des rentes des retraités de la Ville de Laval au premier janvier 2017.

MARC DEMERS S’ATTAQUE CRUELLEMENT AUX PLUS FAIBLES

Pour Jean-Claude Gobé, il est tout à fait inacceptable et cruel pour un employeur comme la Ville de Laval, de suspendre l’application des clauses d’indexation des rentes de ses retraités ; « c’est s’attaquer aux éléments les plus faibles de notre société ! », a-t-il dit. De plus, ajoute-t-il, « cette baisse de revenus pour les retraités arrive au moment où les tarifs et le coût de la vie augmentent sans cesse, sans oublier que de nombreux retraités habitent Laval et que l’an prochain, Marc Demers va encore augmenter leurs taxes, 1,4% cette année et 6,5% en trois ans ! ».

L’APPLICATION ODIEUSE DE LA SUSPENSION N’EST PAS OBLIGATOIRE

Rappelons qu’il est indiqué, à l’article 16 de la loi 15, Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite [...], que la ville peut suspendre en totalité, ou en partie, l’indexation des rentes de ses retraités. « L’administration de Marc Demers n’était donc pas dans l’obligation de s’attaquer aux retraités ! Le renflouement du déficit aurait donc pu se faire de façon à ne pas appauvrir ces hommes et ces femmes qui ont souvent donné des années de leur vie au service des payeurs de taxes de Laval ».

CETTE ACTION EST UN PAS DE PLUS VERS L’APPAUVRISSEMENT DES CITOYENS ÂGÉS LES PLUS VULNÉRABLES

« Cette action de suspendre l’indexation de pensions est un pas de plus vers l’appauvrissement des personnes âgées », a dénoncé le chef de l’Opposition officielle, « alors qu’aujourd’hui un sondage de la firme Youri Rivest exprime que 36% des ménages Québécois ne sont pas en mesure de répondre à tous leurs besoins de base, Marc Demers s’applique à augmenter les taxes et à réduire les pensions ! C’est inacceptable ! ».

En conclusion, Jean-Claude Gobé et Aglaia Revelakis, Conseillère de Chomedey, expriment leur volonté de voter contre cette mesure de suspension, prévue au point 7,1 de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du Conseil municipal, prévu jeudi le 8 décembre en après-midi.