Dix nouvelles réjouissantes pour les Lavallois

En cette fin d’année, le maire de Laval, Marc Demers, propose aux Lavallois une liste de 10 nouvelles dont ils peuvent se réjouir en 2016. « Nous avons voulu faire ressortir quelques éléments clés qui ont marqué les Lavallois cette année », a commenté le maire au moment de publier sa liste.

Dix bons coups

Voici les éléments qui ont retenu l’attention.

1. Le transport collectif continu à se développer à Laval

Les citoyens peuvent compter sur des autobus plus ponctuels et plus rapides grâce à des investissements importants notamment pour la synchronisation des feux de circulation avec les autobus. Aussi, un nouveau circuit sans frais desservira le centre-ville et les aînés continuent à voyager gratuitement en tout temps avec la STL.

2. Le Rocket s’installe à la Place Bell

Le nouvel amphithéâtre sera fortement occupé dès son ouverture. Le club-école des Canadiens s’installera à résidence à la Place Bell dès l’automne prochain.

3. Neuf millions de dollars sont récupérés

Laval n’a pas ménagé ses efforts pour récupérer les sommes détournées par la corruption. Neuf millions ont été récupérés auprès de l’ancien maire. Les procédures se poursuivent à l’encontre d’autres individus et entreprises.

4. La culture retrouve ses lettres de noblesse

Huit bourses totalisant 190 000 $ ont été versées aux artistes lavallois en début d’année. Le spectacle de la Fête nationale a attiré des dizaines de milliers de spectateurs récoltant aussi un immense succès d’estime. Les Zones musicales, un succès dans tous les quartiers, ont également permis aux Lavallois d’assister à des spectacles de grande qualité tout l’été. Finalement, la salle André-Mathieu a subi une cure de rajeunissement majeure.

5. La qualité de la gestion municipale est récompensée

Laval a complètement réorganisé sa gestion. Ce vaste projet aura valu à la Ville deux prestigieux prix en gestion : un de l’Institut d’administration publique du Québec et un autre de l’Union des municipalités du Québec. Rappelons en outres que Laval dispose de la meilleure cote de crédit de toutes les villes du Québec.

6. Enfin, les Lavallois auront leur centre aquatique … et leur marathon !

À l’instar de nombreuses villes, Laval aura bientôt son centre aquatique destiné aux sports de compétition et aux loisirs familiaux. La conception du bâtiment fait d’ailleurs l’objet d’un concours d’architecture. Aussi, en plus de l’activité cycliste « Laval à vélo », une course de 42 km sera organisée l’été prochain dans le cadre de la grande fête des pompiers.

7. Les boisés et les cours d’eau sont mis en valeur.

Le pavillon principal du parc de la Rivière-des-Mille-Îles sera rénové au coût de 10,7 M$ pour mieux accueillir les visiteurs. Par ailleurs, la ville a consolidé la vocation des boisés de l’Équerre, Saint-Dorothée, Papineau et de deux berges grâce à l’acquisition de terrains. La ville a adopté son code de l’arbre et elle a accéléré le verdissement de quelques secteurs clés. Toujours sur le plan de la protection de l’environnement, la collecte des matières organiques sera étendue à 38 000 résidences.

8. Le développement de Laval sera plus harmonieux et mieux planifié

Laval a déposé un premier projet de schéma d’aménagement qui propose une vision cohérente de l’organisation de la ville. On identifie clairement les secteurs résidentiels, commerciaux ou industriels, on protège les zones naturelles, bref on organise le territoire. Par ailleurs, Laval planifie minutieusement le développement de quatre secteurs importants; les abords des métros Cartiers et Montmorency, le secteur Val-Martin ainsi que le Centre-ville. Toute cette planification se fait en consultation étroite avec les citoyens.

9. Les parcs, les piscines, bibliothèque et les arénas ont profité d’une cure de rajeunissement

Laval a investi 38 M$ pour ouvrir de nouveaux parcs, pour remplacer les modules de jeu existants et pour construire des chalets de parc. La grande piscine du Centre de la nature a été rouverte l’été dernier après avoir été complètement reconstruite. Les arénas Samson et Saint-François sont remis à neuf. La bibliothèque Émile-Nelligan a aussi été rénovée.

10. Les routes et boulevards sont en meilleur état et la ville est plus sécuritaire.

Les travaux ont été accélérés pour refaire la chaussée sur plusieurs grands axes comme les boulevards Le Corbusier, du Souvenir et Daniel-Johnson. Un mur antibruit a enfin été érigé au bénéfice des citoyens riverains de l’autoroute Jean-Noël-Lavoie. Par ailleurs, une nouvelle caserne de pompiers ultramoderne a ouvert ses portes à Chomedey. Le temps de réponse aux alertes s’en trouve amélioré.



Loin d’être exhaustive et sans ordre particulier, les éléments de la liste seront diffusés un par un sur les réseaux sociaux d’ici le 31 décembre