La vitalité économique de Laval en déclin depuis l’arrivée en poste de Marc Demers

Le chef de l’Opposition officielle à la Ville de Laval, Jean-Claude Gobé, réagit aux plus récentes données sur l’emploi dans les régions du Québec et dénonce le fiasco de l’administration de Marc Demers : « Laval a perdu 16 500 emplois en deux ans, et Marc Demers ne fait rien, il ne s’intéresse pas à l’économie et aux travailleurs. La pire performance au Québec ! », a-t-il déclaré.

16 500 emplois de perdus à Laval en deux ans : un véritable drame

Pour Jean-Claude Gobé, la perte de 16 500 emplois en deux ans à Laval au profit d’autres régions est tout à fait dramatique : « Nous sommes la pire région Québécoise en matière d’emploi, Laval va à reculons alors que les autres régions urbaines du Québec vont de l’avant », dénonce-t-il, « 16 500 emplois de perdus en deux ans, c’est un véritable drame pour des milliers de familles Lavalloises ! ».

La conséquence des mauvaises décisions économiques de Marc Demers

Cette perte d’emplois, selon le chef de l’Opposition officielle, n’est aucunement attribuable aux gouvernements provincial ou fédéral, ni au contexte économique : « C’est la conséquence directe des mauvaises décisions de la part de l’administration Demers et de l’amateurisme de son équipe, incapable de retenir les emplois à Laval et d’en attirer de nouveaux », a-t-il dit. « Laval est une région d’avenir et d’opportunités dont le potentiel économique est énorme, sauf que pour l’exploiter, il faut en avoir le talent. Il faut se concentrer sur les PME et l’industrie locale, et ne pas se complaire dans la bureaucratisation de l’administration municipale et ses coûteuses opérations de relations publiques et de communications pour dire qu’on agit ».

En conclusion, Jean-Claude Gobé a rappelé que Laval est une région économique comptant le plus de jeunes hommes et de jeunes femmes hautement scolarisés et spécialisés, « il n’est pas normal que ce potentiel-là ne soit pas utilisé et que ces gens soient obligés d’aller travailler ou de déménager à l’extérieur de la ville ! Il faut avoir de la vision et savoir créer une dynamique propice au développement maximal de tout ce potentiel ! » ; « La perte de 16 500 emplois à Laval au profit d’autres régions est tout à fait inacceptable ! ».