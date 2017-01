Le chef de l’Opposition officielle à la Ville de Laval, Jean-Claude Gobé, demande au Gouvernement du Québec de laisser le projet de REM aller de l’avant et se concrétiser comme prévu : « Le projet de réseau électrique métropolitain doit aller de l’avant, qu’elles qu’en soient les oppositions », a-t-il déclaré.

Un projet essentiel pour la couronne Nord

Pour Jean-Claude Gobé, le projet de Réseau électrique métropolitain est essentiel pour la Couronne Nord de Montréal : « c’est un projet métropolitain, issu d’une vision globale pour désengorger les voies d’accès », a-t-il dit. Décrivant le projet comme un incontournable qui ne doit pas connaître le même sort que le pont de la 25 ou le train de l’Est, ayant pris beaucoup de temps à se réaliser, le chef de l’Opposition officielle a tenu à rappeler l’importance des transports alternatifs, indépendants des routes.

Un échéancier serré devant être respecté

En plus de demander que le projet puisse aller de l’avant, le chef de l’Opposition demande que l’échéancier du projet, prévu pour 2020, soit respecté : « De nombreux Lavallois sont victimes d’une faible offre de transports en commun et sont souvent pris, quotidiennement, des heures dans la circulation », affirme-t-il, ajoutant qu’avec le projet de REM, « ce sera toute la Couronne Nord, et surtout Laval, qui pourra respirer ».

En conclusion, Jean-Claude Gobé a rappelé qu’il est nécessaire d’avoir une vision d’avenir dans les projets présents : « sans bon sens ni vision, Jean Drapeau n’aurait jamais fait construire le Métro de Montréal, emprunté par près de 1,26 millions de personnes tous les jours ! Et il a réussi ! Je vois la construction du REM se réaliser de la même façon. Il faut arrêter de placoter et passer à L’action ! ».