Dépense excessive au parc Lausanne

Le conseiller municipal indépendant de L'Orée-des-Bois, Alain Lecompte, fustige contre une dépense « folle » de l’administration Demers : l’ajout d’un toit extérieur pour les terrains de pétanque dans le parc Lausanne, sous la direction du no.2 de la ville, et bras droit du maire, M David De Cotis.

Le conseiller ne réfute pas ce besoin, dont certains parcs de pétanque attendent depuis plus de 10 ans d’en avoir. « C’est le prix irresponsable de 300 000$, accepté sans sourciller par l’exécutif. Si on était passé hors le SEAO (Système Électronique d’Appel d’Offres du gouvernement), où TOUT est plus élevé en réalisation, de 3 à 4 x plus cher, le coût aurait pu être entre 35 000$ et 50 000$, sinon moins! Où sont les reflexes du maire quand il est question d’argent bien dépensé !?»

Notons que le maire de Laval a répondu au conseiller Lecompte, en l’absence du conseiller De Cotis, lors du dernier Conseil de ville en janvier dernier, en termes plutôt vagues, et « qu’il allait voir cela ».

Le conseiller de l’Orée-des-Bois, dont la surveillance de l’administration est un point d’honneur, rappelle que ce parc est hautement privilégié en travaux et accessoires, depuis 2013, année d’élection de M De Cotis. « Tout ce qu’il manque maintenant, à ce parc, c’est une sortie de métro ! » ironise le conseiller.