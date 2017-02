Étape importante pour le centre-ville de Laval

Lors du conseil municipal du 7 février, la Ville de Laval a mandaté Charex inc. pour l’exécution des travaux d’aménagement d’une partie du centre-ville de Laval. Les travaux, au montant de 18 723 687 $, comporteront plusieurs étapes qui seront réalisées dès la mi-mars pour se terminer en septembre. « Un pas de plus est franchi vers la création du centre-ville de Laval. Les travaux dont on parle aujourd’hui concrétisent notre intention de proposer un développement vert à dimension humaine, qui met l’accent sur la mobilité active et qui favorisera l’effervescence de ce quartier de Laval », se réjouit le marre, Marc Demers.



Étendue des travaux et maintien de la circulation

Une fois achevés, en plus de permettre une diminution de la surface asphaltée, les travaux favoriseront la vie urbaine et contribueront à la réduction des îlots de chaleur. Dans la mise en œuvre, soulignons l’aménagement de la rue Claude-Gagné, qui sera réduite en largeur pour laisser une place importante aux piétons. D’éventuels événements publics et culturels pourront ainsi s’y tenir. Il y aura également le réaménagement de la bretelle de l’autoroute 15 Nord, située au sud du boulevard de la Concorde. La piste cyclable du côté sud du même boulevard sera également prolongée et l'intersection de la Concorde/Le Corbusier sera réaménagée pour y ajouter des trottoirs et des arbres.



Afin d'assurer la circulation automobile et la sécurité des cyclistes et des piétons durant cette période, un plan de maintien de la circulation est en processus d’élaboration et sera communiqué aux usagers au début des travaux.​



Un centre-ville en pleine transformation

Avec l’ouverture de la Place Bell aussi prévue en septembre et les projets immobiliers en développement dans ce secteur, les Lavallois verront leur centre-ville se construire sous leurs yeux. « Ce nouveau milieu des plus attrayants saura certainement séduire les visiteurs et les navetteurs, qui y découvriront un quartier plein de vie », conclut le maire Demers.