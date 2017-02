Le député Saul Polo salue la participation d’élèves du Mont-de-La Salle au Parlement des jeunes à l’Assemblée nationale

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation salue la participation de quatre élèves de l’école du Mont-de-La Salle, de sa circonscription, à la 15e édition du Parlement des jeunes de l’Assemblée nationale du Québec. Cette activité qui s’est tenue du 25 au 27 janvier dernier a réuni plus de 130 élèves de 3e et 4e secondaire, provenant de 39 écoles du Québec. Deux écoles de la commission scolaire de Laval ont pris part à cette activité d’initiation au fonctionnement de l’Assemblée nationale. L’école du Mont-de-La Salle en était à sa 15e participation, et fut fièrement représentée par quatre brillantes élèves députées.

M. Polo a d’ailleurs tenu a féliciter publiquement ces quatre étudiantes en leur consacrant son mot du député du 9 février 2017 dont voici le lien vidéo : https://www.facebook.com/SaulJPolo/videos/706978679483727/

Yasmine Alem, Saraphina Anténor, Annabelle Cloutier et Laurie L’Archevêque-Girard sont des élèves passionnées et engagées. Elles ont su représenter l’école du Mont-de-La Salle de manière sérieuse et émouvante lors de cette 15e édition du Parlement des Jeunes.

Dans le cadre de cette expérience hors du commun, ces députées élèves ont notamment eu la chance de visiter l’Hôtel du Parlement et la Bibliothèque, d’assister à l’ouverture officielle du Parlement des jeunes par un membre de la Présidence de l’Assemblée nationale puis de débattre dans la salle de l’Assemblée nationale en formant des commissions parlementaires puis en votant des projets de loi. La séance de travaux parlementaires fut présidée par Madame Marie Malavoy, membre de l’Amicale des anciens parlementaires du Québec.

C’est une immense fierté pour le député de Laval-des-Rapides de voir de jeunes élèves de sa circonscription s’intéresser et s’initier à la vie politique québécoise. «Cette expérience s’avère non seulement bénéfique pour les jeunes qui aspirent à s’impliquer dans la société, mais également pour les élus qui, comme moi sont désireux de démystifier auprès de la jeunesse certains stéréotypes entourant la politique et son inaccessibilité.» a déclaré M Polo. À ce titre, le député a d’ailleurs reçu une délégation de 50 élèves à l’Assemblée nationale il y’a de cela un an, expérience couronnée de succès qui va se répéter au printemps 2017.