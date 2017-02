Pierre Anthian finaliste au concours Dunamis

Le conseiller municipal de Laval-des-Rapides, Pierre Anthian, a vu son entreprise "Laboratoire dentaire Pierre Anthian enr." nommée finaliste du concours Dunamis dans la catégorie "innovation", lors de la soirée de nomination organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Laval, hier soir. Chaque année, ce prestigieux concours récompense les entreprises lavalloises contribuant au développement économique et au rayonnement de Laval.

Proximité et innovation

Le concept de ce prothésiste dentaire atypique est unique: M. Anthian a miniaturisé un laboratoire dentaire dans une valise à roulettes, pour ainsi refiler les économies réalisées en termes de local, de personnel, d'électricité, de charges et autres, aux patients défavorisés. De cette manière, il peut offrir de réparer, transformer, rénover et lustrer les prothèses existantes à faible coût et éviter ainsi aux patients moins fortunés l'achat d'une prothèse neuve dont sont privés 9% des Canadiens.

Cette dentisterie sociale et la grande mobilité qu'elle offre sont possibles grâce à un réseau de collaboration de 22 dentistes partenaires à travers Laval et Montréal. Ce petit laboratoire à roulettes a également permis à Pierre Anthian de participer à des projets humanitaires à travers la jungle du Yucatan, pour soulager de nombreux Mayas édentés.

Toujours grâce à ce concept qui aura permis d'appareiller plus de12 500 personnes ces 21 dernières années, Pierre Anthian organise son temps pour veiller à l'intérêt des 18 439 citoyens de Laval-des-Rapides, où il a été élu il y a presque 4 ans.

Lorsqu'on lui demande comment il peut concilier ses activités politiques et dentaires, la réponse accompagnée d'un petit sourire ne se fait pas attendre: "C'est simple. Avant je faisais des partiels à temps complet. Maintenant je fais des complets à temps partiel!"

Le dévoilement des lauréats du gala Dunamis aura lieu le 6 avril prochain.