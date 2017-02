Les Lavallois reçoivent une facture de taxes municipales alourdie pour une troisième année

Le chef de l’Opposition officielle et chef du parti Action Laval, Jean-Claude Gobé, et la conseillère de Chomedey, Aglaia Revelakis, réagissent et expriment leur empathie face au mécontentement des citoyens qui reçoivent leur compte de taxes pour l’année 2017.

Une facture alourdie par une troisième hausse consécutive du taux de taxation

Rappelons que l’administration de Marc Demers a prévu dans son budget de l’année 2017 une augmentation moyenne du taux de taxation de 1,4%, pour un total moyen de 6,5% d’augmentation en trois ans (3,2% en 2015, 1,9% en 2016). Cette augmentation est entre autre due à un manque de vision, d’efforts et de rigueur dans la rationalisation et dans la gestion des ressources de la Ville de Laval ; « Et ce manque de rigueur, les citoyens qui reçoivent leur compte de taxes cette semaine en voient le résultat : avec Marc Demers, ils doivent toujours payer plus, année après année », a déclaré d’entrée de jeu le chef de l’Opposition officielle, Jean-Claude Gobé.

Les services aux citoyens cet hiver : un désastre total !

Pour Aglaia Revelakis, les citoyens sont mécontents du fait qu’en plus de devoir payer plus de taxes à chaque année, ils doivent également subir des coupures dans les services qui leurs sont offerts. « Dans Chomedey, je ne compte plus le nombre d’appels et de courriels des citoyens qui se plaignent du déneigement cet hiver : ils ont le sentiment qu’on coupe dans les services, mais qu’on augmente la facture », a-t-elle dit, « je ne vais pas tolérer cela une année de plus, c’est un désastre total ! ».

Un engagement : nous allons geler le taux de taxation

Alors qu’il est interpellé par les Lavallois qui lui expriment leur mécontentement quant à leur compte de taxes, Jean-Claude Gobé ne peut que leur exprimer son empathie et s’engager sur une chose : « nous allons geler le taux de taxation après la prochaine élection » ; « Marc Demers leur réclame toujours plus d’argent pour l’engouffrer dans sa bureaucratie dont le budget approche le milliard de dollars, il a perdu le contrôle de son administration. De mon côté, je m’engage à geler les taxes et à donner les services que les citoyens sont en droit de recevoir de la Ville de Laval ! ».