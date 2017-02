Plus de 318 000 $ pour le mieux-être des aînés de la région de Laval

Afin de soutenir financièrement des initiatives qui favorisent le mieux-être et l'épanouissement des personnes aînées de Laval, le gouvernement du Québec accorde une aide de 318 236 $ à cinq organismes de la région dans le cadre des programmes Québec ami des aînés (QADA) et Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV).

La ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation, Mme Francine Charbonneau, a fait cette annonce aujourd'hui. Cette somme provient de l'investissement de 11 millions de dollars annoncé le 6 février dernier pour la réalisation de 107 projets à travers le Québec.

Le programme Québec ami des aînés s'adresse principalement aux organismes à but non lucratif qui offrent des services et des activités aux personnes aînées. Il constitue l'un des leviers d'action privilégiés par la politique gouvernementale Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, au Québec.

Le programme ITMAV permet l'embauche de travailleurs de milieu par des organismes communautaires qui interviennent auprès des personnes aînées en situation de vulnérabilité.

Citations :

« Les personnes aînées sont au cœur des priorités de notre gouvernement. Il est précieux de pouvoir compter sur des partenaires régionaux et locaux engagés qui posent des actions concrètes sur le terrain et qui font qu'ensemble, nous nous assurons que le Québec demeure un endroit où il fait bon vieillir. »

Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation

« Nous devons faire en sorte que les personnes aînées de la région de Laval puissent demeurer actives et participer pleinement au dynamisme de la communauté. Cela me fait plaisir de souligner l'engagement des organismes de notre région qui se consacrent à favoriser le mieux-être de nos concitoyens. »

Saul Polo, député de Laval-des-Rapides

« Je me réjouis que des organismes de Laval reçoivent une aide financière dans le cadre de ces programmes. Je les félicite sincèrement pour leurs initiatives stimulantes qui contribuent grandement à l'amélioration de la qualité de vie des aînés. »

Guy Ouellette, député de Chomedey

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent, de près ou de loin, à la réalisation de ces projets qui bénéficieront aux personnes aînées de notre région. Il s'agit d'un très bel exemple de ce que des partenaires dévoués et soucieux de la qualité de vie des aînés peuvent accomplir. »

Jean Rousselle, député de Vimont

Faits saillants :

Dans le cadre du programme QADA :

DIRA-Laval inc. recevra 82 180 $.

La Société Alzheimer de Laval 1995 recevra 76 950 $.

Le Groupe Promo-Santé Laval recevra 66 350 $.

Le Comité lavallois en abus et violence envers les aînés (CLAVA) recevra 77 756 $.

Dans le cadre du programme ITMAV :

L'Association pour aînés résidant à Laval recevra 15 000 $.

Rappelons que les appels de projets 2016-2017 se sont tenus de juin à septembre 2016.