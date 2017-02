Développer le plein potentiel de Laval: 4e rencontre du comité centre-ville

C’est sous le leadership du maire de Laval, Marc Demers, que le comité centre-ville s’est réuni jeudi dernier pour une quatrième fois. Parmi les sujets abordés, les membres du comité ont discuté entre autres du second projet du schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville, de la vision de développement touristique et des projets porteurs pour le centre-ville, de l’étude du potentiel d’une navette de transport collectif et du concept de « quartier-campus » dans le secteur Montmorency.

« Je vois émerger un quartier emblématique qui définira l’identité de Laval. Le cœur de notre cité sera à la fois un centre d’affaires, un pôle d’innovation et un épicentre socioculturel. Le futur centre-ville, ce sera des emplois de qualité pour les Lavallois, une destination culturelle vivante et un pôle de créativité générateur d’innovations artistiques et technologiques. Ce projet avance et se concrétise. Aujourd’hui, la Ville a présenté sa vision de l’aménagement du quartier, Tourisme Laval, ses projets pour y attirer les visiteurs et la STL, ses solutions de mobilité. Chacun joue son rôle pour faire du futur centre-ville un véritable projet collectif », a mentionné le maire Demers.

Second projet du schéma d’aménagement et de développement révisé de la Ville

L’orientation générale du projet de schéma demeure de stimuler et de promouvoir le dynamisme, l’innovation et le caractère identitaire de Laval. En ce qui concerne le centre-ville, la Ville a précisé les principaux objectifs qui guideront l’action des partenaires concernés :

Affirmer la vocation multifonctionnelle du centre-ville;

Optimiser le pôle multimodal de la station de métro et terminus Montmorency;

Améliorer la connectivité au sein du tissu urbain du centre-ville;

Assurer une meilleure gestion de l’utilisation du sol.

Vision de développement touristique et carte interactive

Partenaire majeur de la réussite économique de la région lavalloise, Tourisme Laval a présenté sa vision de développement touristique et des projets porteurs pour accroître l’attractivité du centre-ville. Elle s’est notamment engagée à en produire une carte interactive pour mieux faire connaître les points et les services d’intérêt.

Projet innovant de navette de transport collectif : pour une meilleure mobilité

La fluidité des transports étant un enjeu au centre-ville, la STL, Tourisme Laval et le Service du développement économique de la Ville ont confié à la firme Lemay Stratégies une étude de préfaisabilité d’une navette de transport collectif dans le but d’en faire un véritable projet structurant qui stimulera le développement économique et social du secteur. L’étude a démontré le fort potentiel de ce projet innovant, vert et durable hors des modes de transport collectif traditionnels. La prochaine étape visera à en établir la faisabilité et à préparer un plan d’affaires en vue d’une implantation complète en 2020.



Concept de quartier-campus dans le secteur Montmorency

Innovitech, une firme d’experts en innovation, a fait valoir que les conditions sont déjà réunies pour mettre de l’avant un concept de « quartier-campus » dans le secteur Montmorency : institutions d’enseignement et de culture, de sport et de loisir, projets résidentiels, commerces et bureaux. S’appuyant sur son positionnement géographique, la présence du métro, le leadership municipal et les investissements stratégiques planifiés, le concept peut ainsi s’avérer un levier prometteur pour créer à terme un véritable quartier innovant au centre-ville de Laval.