Éric Morasse investi candidat du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers dans Saint-François

La candidature d’Éric Morasse pour le Mouvement lavallois dans Saint-François a été confirmée le dimanche 26 février à l’église Saint-Noël-Chabanel. Plus de 150 personnes, dont le chef du parti et maire de Laval, M. Marc Demers, se sont déplacées pour l’occasion.

« Éric Morasse est un candidat exceptionnel et nous sommes extrêmement heureux de le compter dans nos rangs pour l’élection de novembre. Je suis certain qu’il saura représenter les citoyens du district et contribuer à l’administration de la Ville » a déclaré Marc Demers au sortir de l’assemblée.

M. Morasse est impliqué dans sa communauté comme président du conseil d’arrondissement de l’école Leblanc, trésorier du Comité de citoyens pour des transports collectifs dans l’est de Laval et bénévole pour le baseball Laval-Est. Il a aussi représenté le Mouvement lavallois dans Saint-Vincent-de-Paul à la dernière élection.

« Je veux que Saint-François puisse pleinement profiter de l’élan donné par le Mouvement lavallois à la Ville. Beaucoup de projets ont été réalisés et d’autres sont à venir. Les citoyens de notre quartier doivent être assis là où se prennent les décisions pour avoir leur mot à dire » a proclamé M. Morasse dans de son discours devant les citoyens présents.

L’investiture dans le district de Saint-François marque le début des activités pré-électorales du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers. En effet, le parti qui compte actuellement plus de 3 500 membres, se mobilise en prévision de l’élection de novembre 2017. Des investitures auront lieu à partir d’avril dans plusieurs districts dont Laval-des-Rapides, l’Orée-des-Bois, Souvenir-Labelle et Chomedey. Le brunch du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers se tiendra le 19 mars prochain. Plus de 1 000 personnes sont attendues à cette occasion. Le parti prévoit y dévoiler son programme électoral.

La prochaine investiture aura lieu dans le district de Laval-des-Rapides le 9 avril prochain.