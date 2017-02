Tenue d’une consultation pré-budgétaire par le député Saul Polo à Laval-des-Rapides

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation, M Saul Polo, a organisé et pris part à sa première consultation pré-budgétaire le lundi 27 février au Palace de Laval. Plus d’une quinzaine de représentants de différents groupes et organismes de la circonscription de Laval-des-Rapides se sont déplacés. Ceux-ci sont venus faire part de leurs priorités relativement à l’élaboration du prochain budget du Québec.

Cette initiative s’inscrit dans la démarche de consultation régionale organisée en début d’année par André Fortin, député de Pontiac et adjoint parlementaire du ministre des finances. Soucieux de pouvoir pleinement représenter les intérêts des citoyennes et des citoyens de Laval-des-Rapides, cette initiative a donné la parole à des représentants absents lors de la consultation qui a eu lieu en janvier. Divers secteurs tels le sport, les arts et la culture, l’éducation, la santé mentale, l’emploi, l’environnement et le logement mais également les aînés, les familles et les jeunes étaient représentés lors de cette activité d’échange organisée par Saul Polo.

«Il est appréciable que M. Polo prenne le temps de consulter les groupes et organismes œuvrant dans sa circonscription. Je vois toute la pertinence d’avoir invité l’école Mont-de-La Salle à y présenter ses besoins. L’école est un des centres vitaux des quartiers avoisinants et contribue à la vitalité culturelle et citoyenne de Laval. » a indiqué Dominique Mac Conaill, animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire à l’école secondaire Mont-de-Lasalle.

Pour M. Polo, cette consultation pré budgétaire s’inscrit dans sa volonté de renforcer le dialogue avec les résidents de sa circonscription. Il s’agit également de s’enquérir des différents enjeux qui les animent.

«En tant qu’élu, au-delà de mon devoir d’ouvrir les portes de mon bureau à l’ensemble des citoyens de ma circonscription, je me dois d’entretenir une communication pleine et ouverte avec eux, en allant sur le terrain et en initiant des rencontres. Je veux qu’ensemble nous discutions des grands enjeux qui touchent notre circonscription » a déclaré le député de Laval-des-Rapides.

Il est à noter que les considérations et les priorités soulevées par les participants lors de la consultation ont été prises en note par M. Polo. Un rapport sera transmis au ministre des finances en prévision de l’élaboration finale de son budget.