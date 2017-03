Lettre ouverte du maire de Laval au Ministre des finances du Québec

Monsieur le ministre des Finances,

Au moment où vous êtes à finaliser le budget du gouvernement du Québec voici quelques suggestions concernant cinq priorités qui profiteraient à tous les citoyens du Québec.



1 - Le logement social et abordable

Selon le dernier rapport de la Société d’habitation du Québec, il y avait à la fin de 2014 plus de 40 000 ménages qui cherchaient un logement abordable. À titre d’exemple, la dernière liste d’attente de Laval fait état de plus de 1000 ménages avec un délai qui dépasse régulièrement les 18 mois.

Nous vous suggérons que ce budget comporte un programme quinquennal spécifiquement dédié à la construction de logements sociaux et abordables venant en appui aux efforts faits par les municipalités pour accroître l’offre auprès des ménages et, ainsi, diminuer les temps d’attente dans un avenir rapproché.

2- La gestion des surverses

Selon nous, il faudrait que Québec se joigne aux efforts que le fédéral est prêt à consentir pour qu’ensemble, les trois paliers de gouvernements puissent investir afin que les débordements intempestifs dans nos cours d’eau cessent.

Vous en conviendrez, il est contreproductif et inacceptable aux yeux de tous les contribuables de poursuivre cette forme de débordements des eaux usées, tout en investissant dans l’aménagement de nos berges pour offrir la possibilité de baignades.

La reconduction du Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) devient une priorité pour l’ensemble de nos villes qui sont bordées par des cours d’eau et notamment pour celles de toute la région métropolitaine.



3- Des équipements pour les sports et la culture

Nous joignons ici notre voix à celle de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Tout comme les autres Villes, nous souhaitons la création d’un programme dédié aux infrastructures pour les sports, la culture et les loisirs.

4- Le prolongement de l’A-19

Le prolongement de l’autoroute A-19, promis depuis plus de 20 ans, construite avec l’aménagement de voies réservées pour le transport en commun, viendrait diminuer la congestion routière et, ainsi, préserver la qualité de l’air en réduisant la production de gaz à effets de serres.

Votre budget devrait mettre un terme aux attentes de toute la population de Laval et de la couronne nord et livrer les montants nécessaires à sa réalisation.

5- Investir dans les Cégeps

Les CÉGEPs ont également besoin d’un coup de pouce pour se renouveler. Vous me permettrez de citer en exemple l’unique Cégep de Laval, le collège Montmorency, qui compte aujourd’hui plus de 7 500 cégepiens. Cet établissement souffre d’un important déficit d’espace. Sa superficie de 8 m2 par étudiant le place au dernier rang des institutions d’enseignement collégial du Québec et bien en deçà de la moyenne de 14 m2.

Nous vous demandons de prévoir dans le budget du gouvernement les fonds nécessaires pour les établissements d’enseignement supérieur qui, tout comme le Collège Montmorency, ont des besoins énormes, compte tenu de l’évolution sociodémographique de Laval.

5 priorités incontournables pour les villes

Il s’agit de suggestions budgétaires qui tiennent compte de 5 priorités incontournables pour l’avenir et pour lesquelles il est illusoire de croire que les municipalités puissent y répondre à elles seules.

En terminant, je vous prie d’accepter, Monsieur le ministre des Finances, mes salutations respectueuses.

Le maire,



Marc Demers