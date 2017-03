175447$ pour soutenir la mission de quatre organismes de Laval-des-Rapides

Le député de Laval-des-Rapides et adjoint parlementaire de la ministre de l’Économie, des Sciences et de l’Innovation, M Saul Polo, a remis au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir, du Sport et de la Famille, Sébastien Proulx, plusieurs aides totalisant 175 447$ afin de soutenir la mission de quatre organismes de sa circonscription : la Parentèle de Laval, l’Entraide (Pont-Viau et Laval-des-Rapides), le Bureau d’aide et d’assistance familiale place Saint-Martin (BAAF) puis le Centre des femmes de Laval.

« Ces organismes sont indispensables à l’épanouissement de beaucoup de familles de notre circonscription. Leurs différentes missions répondent au quotidien à des besoins fondamentaux et pour cette raison, notre gouvernement doit continuer de les soutenir. Je travaille en ce sens et continuerai de le faire autant que possible.» a déclaré le député de Laval-des-Rapides.



M. Polo a remis aux trois organismes présents une confirmation d’aide financière additionnelle de 73 586$ au BAAF, de 48 781$ à la Parentèle de Laval, de 45 645$ à l’Entraide puis de 7435$ au Centre des Femmes de Laval, afin que ces organismes puissent bonifier les activités et services de soutien qu’ils offrent aux familles, en favorisant la réussite éducative des jeunes tout en fournissant du soutien aux parents.



« Nous remercions la décision du gouvernement du Québec d’investir de façon significative afin que les organismes communautaires Famille poursuivent leurs actions favorisant l’égalité des chances pour la réussite éducative au Québec. Grâce à ce réinvestissement financier, nous allons pouvoir consolider nos actions auprès des familles. Avec la Fédération des organismes communautaires Famille nous continuerons à travailler Ensemble pour que ces sommes deviennent pérennes. C’est une très belle reconnaissance ! » a déclaré Josée Lepage , coordonnatrice Bureau d’aide et d’assistance familiale Place St-Martin.