Le Parti Laval annonce une première vague de candidats

Le Parti Laval présente quinze candidats qui brigueront les postes de conseillers et conseillères de ville lors des prochaines élections municipales du 5 novembre prochain. Les recommandations du comité électoral du Parti Laval, qui avait pour mandat d’analyser les dossiers de candidature, ont été approuvées lors du conseil d’administration du Parti, tenu le 22 mars.



Depuis plus d’un an, l’équipe du Parti Laval travaille à la formation de cette alternative politique visant à redonner une voix aux citoyens et améliorer le dynamisme local. Pour le moment, quinze candidats se présenteront dans autant de districts de Laval, aux côtés de l'actuel conseiller municipal de Fabreville, Michel Trottier, qui briguera le poste de maire.



Les candidats et candidates désignés sont : Pierre Anthian (Laval-des-Rapides) et Jean Coupal (Souvenirs-Labelle) Fabrice Kamion (Saint-François), Frédéric Bertrand (Marigot), Christine Mitton (Concorde-Bois-de-Boulogne), Gilles Boudreau (Vimont), Fabio Interdonato (Saint-Bruno Michel Cantin (Auteuil), Hanane Nasr (Saint-Martin), Liane Dufour (Sainte-Dorothée), François Pilon (Laval-les-Îles), Grégoire Bergeron (L'Orée-des-Bois), Nancy Cabana (Marc-Aurèle-Fortin), Claude Larochelle (Fabreville) et Andréanne Fiola (Sainte-Rose).



Diversité et engagement

Les candidats du Parti Laval reflètent la diversité et l’engagement citoyen que prône le Parti Laval. Membres des organismes de leur quartier, provenant de différentes communautés et concernés par la scène politique de Laval, les candidats proviennent de milieux aussi variés, que l'enseignement, l'administration gouvernementale, l'environnement, les finances ou encore la communication. Âgés de 18 à 65 ans et de différentes origines, les candidats du Parti Laval reflètent le tissu social lavallois et désirent représenter adéquatement la diversité de la Ville.



« Le Parti Laval me semble rapprocher le citoyen de la démocratie, et ça, ça me parle », s’est exprimé le candidat dans l’Orée-des-bois, Grégoire Bergeron, qui avait notamment copiloté le dossier des zones inondables auprès de la ville au nom du Comité des citoyens de Laval-Ouest.



Andréanne Fiola est la plus jeune candidate du Parti, qui sera âgée de 18 ans au prochain scrutin. Pour l'étudiante au programme Monde et sociétés du CÉGEP Montmorency, son implication en politique municipale est une étape naturelle de son cheminement.



« Mon but avant tout est de redonner vie à la politique municipale auprès des jeunes, d'apporter une vague de fraîcheur et une nouvelle vision des choses auprès du conseil de la ville de Laval. Le Parti Laval – Équipe Michel Trottier prône des valeurs qui rejoignent les miennes et je suis très heureuse de recevoir leur confiance pour représenter les citoyens de Sainte-Rose », a commenté Mme Fiola.



Le chef de la formation politique, Michel Trottier, a mentionné la grande qualité des candidatures pour son parti.

« Je suis extrêmement fier de la qualité et de la diversité des candidatures de notre Parti. Les citoyens de Laval pourront compter sur des candidats très compétents, qui connaissent leur milieu et qui sont réellement à l’écoute de leurs besoins. Notre parti est composé de personnes de tous les horizons, la priorité est centrée sur le citoyen. » A commenté M. Trottier.



Organisation politique

Le Parti Laval annoncera les candidats des districts Saint-Vincent-de-Paul, Renaud, Chomedey, Duvernay-Pont-Viau, Val-des-Arbres et l’Abord-à-Plouffe au cours des prochaines semaines. La formation politique vise une équipe complète pour leur activité de financement prévue à la fin mai, qui présentera les axes de la campagne du Parti Laval. Le grand remue-méninges citoyen organisé par le comité programme du Parti Laval a servi à jeter les bases des orientations du Parti, qui tient à remettre la consultation citoyenne au coeur des choix politiques. Le Parti Laval rédige actuellement le programme politique du Parti, dont les engagements seront connus au mois d’août.



Le chef du Parti Laval et conseiller municipal de Fabreville, Michel Trottier, a exprimé l’importance de la scène municipale et la solution qu’incarne son parti face à la gestion actuelle de l’équipe Demers.

« Le gouvernement municipal est l’instance de proximité par excellence. Le défi que nous avons, comme parti et comme candidats, est d’offrir aux citoyens les moyens de se réaliser pleinement dans la ville qu’ils ont choisie. Depuis 3 ans, l’administration du Maire Demers impose ses choix aux citoyens en augmentant leur fardeau fiscal sans offrir de réelle amélioration dans les quartiers. Pourtant, la qualité de vie des quartiers lavallois agit souvent comme premier incitatif à rester ou déménager à Laval. Il manque cruellement de dynamisme et de vision dans la gestion actuelle de la Ville, et nous sommes l’alternative qui permettra aux citoyens de renverser la vapeur aux prochaines élections » a expliqué M. Trottier.

Nouvelle identité visuelle

Le conseil d'administration du Parti Laval a également officialisé la nouvelle identité visuelle du Parti, qui s'adapte à l'appellation "Parti Laval | Équipe Michel Trottier", choisie lors de l'assemblée générale du Parti.

De gauche à droite, sur la photo:

Rangée du fond: Fabio Interdonato (Saint-Bruno), Michel Cantin (Auteuil), Gilles Boudreau (Vimont), Jean Coupal (Souvenir-Labelle)

Rangée devant: Nancy Cabana (Marc-Aurèle-Fortin), Grégoire Bergeron (L'Orée-des-Bois) Fabrice Kamion (Saint-François), Hanane Nasr (Saint-Martin), François Pilon (Laval-les-Îles), Andreanne Fiola (Sainte-Rose), Michel Trottier (Mairie), Liane Dufour (Sainte-Dorothée) Frédéric Bertrand (Marigot), Christine Mitton (Concorde-Bois-de-Boulogne), Pierre Anhian (Laval-des-Rapides)