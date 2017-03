Le maire Demers note quelques ouvertures en innovation, en logement social et en transport collectif

Le maire de Laval, Marc Demers, réagit favorablement au budget fédéral 2017-2018 présenté par le ministre des finances, l’honorable William Francis Morneau.



« C’est un budget prudent qui s’inscrit dans la continuité », a déclaré le maire de Laval. Il a également souligné avec satisfaction les investissements annoncés dans le domaine des technologies. « L’accent mis sur l’innovation est prometteur. Un fonds de 1,26 G$ est créé à cette fin. Il est assorti d’une somme de 950 M$ sur 5 ans pour soutenir des super grappes d'innovation. Ces investissements pourront appuyer notre volonté de mettre en place à Laval un environnement propice à la création d’entreprises innovantes », a ajouté le maire Demers. « L’électrification des transports et les applications en ville intelligente figurent dans les priorités de Laval, qui pourra obtenir sa part des nouveaux investissements annoncés », a-t-il ajouté.



Logement social

Le maire est également satisfait de l’annonce de 11,2 G$ sur 11 ans pour le logement abordable, incluant 5 G$ pour un nouveau fonds administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement. M. Demers entend faire en sorte que la Ville obtienne sa juste part et il rappelle que « Laval accuse un retard en matière de logements sociaux, avec une liste d’attente dépassant le millier de ménages pour ce type de logement ». Il rappelle aussi que la revitalisation du secteur des Immeubles Val-Martin est une priorité pour la Ville et que des investissements des gouvernements sont espérés pour assurer le déploiement complet de cet important projet de revitalisation.



Transport en commun

La Ville de Laval réitère l’importance d’investir dans le transport collectif. Elle rappelle d’ailleurs que, grâce à la contribution de ses partenaires publics, la Société de transport de Laval a massivement investi dans son réseau au bénéfice des citoyens. Ainsi, M. Demers accueille positivement l’annonce d’une somme de 20,1 G$ sur 11 ans pour les nouveaux réseaux de transport collectif. « L’amélioration de la mobilité est une priorité pour les citoyens. Il y a place à Laval pour de nombreux développements pour améliorer le réseau, notamment dans l’ouest de l’île. Ces fonds seront les bienvenus. »



Banque de l’infrastructure du Canada

Finalement, le maire de Laval joint sa voix aux acteurs de la Communauté métropolitaine de Montréal pour que soit installée à Montréal la Banque de l’infrastructure du Canada. « Ce serait une décision naturelle compte tenu des expertises dont dispose la région métropolitaine », a conclu le maire Demers.