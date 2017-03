Eva Nassif annonce une subvention communautaire de 124,691$ dans Vimy

Les aînés de Vimy qui souhaitent redonner à leur collectivité peuvent désormais recevoir une aide financière afin d’acheter de l’équipement/de remplacer de l’équipement/de rénover des installations pour mettre leur projet sur pied, a annoncé aujourd’hui la députée de Vimy, Eva Nassif, au nom du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, l’honorable Jean‑Yves Duclos.



Les investissements dans les collectivités du Canada ne visent pas seulement à créer de bons emplois et à favoriser une croissance économique propre; ils visent aussi à renforcer les collectivités. Les partenariats avec les gouvernements, institutions et organismes locaux sont essentiels pour mettre en œuvre un changement et améliorer la vie des aînés.



Croix De Secours Arménienne De Laval, Holy name of Jesus Parish, Association Lavalloise Des Personnes Aidantes, Rendez-Vous Des Aînés, FADOQ- Mouvement Des Aînés Du Québec Région De Laval, Comité Des Loisires De L’Habitation Raymond-Goyer r reçoivent 124,691 $ pour leurs projets dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA). Ces projets aideront nombreux Canadiens de Laval.



Le gouvernement du Canada affecte environ 35 millions de dollars au programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) dans le but de financer près de 1850 projets communautaires qui ont été approuvés à la suite de l’appel de propositions de 2016-2017. Depuis 2004, le PNHA a financé près de 19 700 projets dans des centaines de collectivités dans l’ensemble du Canada, pour un investissement total du gouvernement du Canada d’environ 417 millions de dollars.



« Par l’entremise des nombreux projets communautaires que nous finançons chaque année, le gouvernement du Canada aide les personnes âgées dans l’ensemble du Canada à partager leur savoir, leurs compétences et leur expérience de façons uniques. Les projets du PNHA montrent notre engagement continu pour faire en sorte que les aînés de partout au Canada demeurent des actifs au sein de leur collectivité. . »

– L’honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social



« Le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les aînés canadiens puissent participer à des activités communautaires qui répondent à leurs besoins et à leurs champs d’intérêt, tirent parti de leurs ressources et expériences collectives et favorisent leur participation sociale. Dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous finançons des projets comme celui-ci pour que des aînés partout au Canada puissent mener des activités communautaires et participer à de telles activités, qui sont utiles pour beaucoup de gens. »



– Eva Nassif, députée de Vimy