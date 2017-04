Des nouvelles du comité exécutif

Les membres du comité exécutif souhaitent informer la population de certaines décisions prises lors de la séance publique tenue le 29 mars 2017.



Amélioration des pratiques et des équipements à la STL

Le comité exécutif recommande au conseil d'approuver quatre règlements d'emprunt adoptés le par le conseil d'administration de la Société de transport de Laval. Le premier décrète une dépense et un emprunt de 720 000 $ pour l'acquisition et l'implantation d'un système central d'information de relation avec la clientèle. Le deuxième décrète une dépense et un emprunt de 465 000 $ pour l'acquisition et l'implantation d'un logiciel de choix d'assignation, qui permettra d’optimiser le processus et de planifier beaucoup plus rapidement les semaines de travail des chauffeurs. Le troisième règlement d’emprunt de 500 000 $ vise le projet d'amélioration de l'accessibilité des arrêts d'autobus et enfin, le dernier règlement de 3 500 000 $ vise la remise en état de l'immeuble situé au 2205, avenue Francis-Hugues à Laval.



Soutien au travail autonome et à l’entrepreneuriat

Le comité exécutif a approuvé une entente à survenir avec Emploi-Québec Laval dans le cadre du programme Soutien au travail autonome (STA) pour soutenir le développement de l'entrepreneuriat à Laval. Cette entente est valide du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. Rappelons que ce programme d'Emploi-Québec permet aux bénéficiaires d'obtenir des prestations équivalentes à un travail à temps plein, 35 heures par semaine au salaire minimum afin de mettre en place leur projet d'entreprise et de démarrer les activités marchandes. Ce programme favorise le passage à l'action des individus qui désirent démarrer leur propre petite entreprise. Le revenu total du programme STA 2017-2018 s’élève à 123 825 $ plus les taxes (1 905 $ X 65 participants).



Jardins communautaires

Depuis quelques années, il y a un engouement pour l'agriculture urbaine. Dans la perspective de répondre de façon plus agile et proactive aux besoins et aux demandes des citoyens et des organismes du territoire, la Ville de Laval se dote d'un cadre de référence pour baliser et harmoniser la gestion du développement des jardins sur son territoire. Les demandes d'implantation d'un jardin sur le domaine public pourront ainsi être efficacement soutenues par la Ville. Le cadre de référence offrira des balises et des outils de gestion clairs aux citoyens et organismes communautaires souhaitant démarrer un jardin ou s'impliquer dans la gestion ou l'animation du lieu. Il précisera l'éventail de services offerts par la Ville de Laval et clarifiera le rôle de chacun des intervenants. Il déterminera les paramètres d'attribution d'un soutien financier de 6 000 $ par jardin (maximum de deux par demandeur) afin de soutenir le démarrage pour la première année d'opération.



Entente avec le MCCQ et la CSDL

Le comité exécutif a approuvé l’entente à survenir entre la Ville de Laval, le ministère de la Culture et des Communications du Québec (MCCQ) et la Commission scolaire de Laval (CSDL) dans le cadre du programme d’aide aux initiatives de partenariat pour l’année 2017. Cette enveloppe de 813 620 $ implique un engagement budgétaire municipal apparié à celui du Ministère, équivalent à 400 310 $ pour l’année 2017. Par ailleurs, l’investissement en ressources humaines de la CSDL sera de 12 500 $ pour la réalisation de projets en milieu scolaire. Concrètement, cette entente permettra de soutenir des projets parmi ces volets : développement culturel, plan d’action sur le livre, promotion et valorisation de la langue française, plan culturel numérique du Québec, Fonds du patrimoine culturel québécois, mesure de concertation régionale en culture-éducation et Rendez-vous jeunesse du loisir culturel. Rappelons que ce programme est l’occasion pour la Ville de Laval et le MCCQ d’arrimer leurs actions au profit du citoyen, dans une perspective de développement durable.



Voici une liste des subventions accordées à divers organismes et associations œuvrant sur le territoire lavallois



Club d'athlétisme Dynamique de Laval

Location d'espaces spécialisés intérieurs à des fins d'entraînement



Regroupement du sport à Laval ARSEL/CSL

Coordination de certains programmes et activités liées à la pratique sportive et au développement des athlètes lavallois



Festival des bières de Laval

Organisation de l'événement Festival des bières de Laval 2017



Centrale des artistes

Projet « Festival de musique indépendant Diapason »



Orchestre symphonique de Laval

Pour le maintien de ses activités pour l'année 2017



Association régionale de badminton Laval

Pour la location d'espaces d'entraînement intérieurs au Centre sportif Bois-de-Boulogne pour l'année 2016.



La Ville mandate également l'Association des résidents de Champfleury pour la gestion, la surveillance et l'entretien du centre communautaire Champfleury pour l'année 2017 et lui versera en échange 55 235,56 $ (avant taxes).



Réunions publiques du comité exécutif

Rappelons que chaque semaine, le comité exécutif, présidé par le maire Marc Demers et composé du vice-président David De Cotis (Saint-Bruno) et des conseillers Sandra Desmeules (Concorde—Bois-de-Boulogne), Raynald Adams (Renaud), Aline Dib (Saint-Martin) et Virginie Dufour (Sainte-Rose), se réunit pour prendre des décisions sur des sujets variés.