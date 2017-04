Michel Trottier annonce sa candidate dans le district Saint-Vincent-de-Paul

Citoyenne de Laval depuis 2001, Sylvie Richer est une femme très impliquée dans son milieu de vie depuis plusieurs années. Sa carrière au sein du gouvernement fédéral pendant trente ans comme conseillère junior en programmes a joué un rôle dans sa vaste expérience. Dans le cadre de son implication citoyenne, Sylvie Richer est membre du comité consultatif conjoint de l’accessibilité de Laval (CCCA) et agit en tant que représentante des citoyens handicapés et à mobilité réduite depuis 2009. Elle a été également membre du jury pour le Gala Reconnaissance Laval, Visage d’Art, en 2011, 2012, 2013 et 2014. En plus de participer aux assemblées municipales mensuelles de la ville, elle a été animatrice lors d’une conférence de presse dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées et à mobilité réduite de Laval.

" Je crois fermement à la participation pleine et entière des personnes handicapées aux services publics ainsi qu’à l’accès à un maximum d’autonomie que j’illustre particulièrement en étant moi-même très motivée par mon engagement actuel", s'est exprimée Mme Richer.

Défendre l'accessibilité universelle

Le chef de la formation politique, Michel Trottier, a salué l'expertise de sa candidate en matière d'accessibilité universelle, qui contribuera à faire reconnaître cet enjeu comme une responsabilité collective au sein des instances décisionnelles lavalloises.

"Madame Richer porte les préoccupations de centaines de Lavallois qui souffrent d'un manque d'accessibilité à Laval. Son expertise et son dynamisme sur le terrain font d'elle un atout majeur dans l'amélioration de cette problématique", a commenté Michel Trottier.

Femme d'action

Mme Richer a travaillé et participé à l’amélioration du portail de la Ville de Laval à l’intention des personnes handicapées ainsi qu’à l’amélioration de l’accessibilité du centre sportif du Sablon avec appareils de conditionnement adaptés pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. Elle a également travaillé dans le dossier du bac de recyclage adapté afin de conserver une pleine autonomie en tant que citoyenne elle-même propriétaire d’une résidence adaptée à Laval.

"Dynamique, déterminée et persévérante, Sylvie Richer est une candidate de choix qui fera honneur au Parti Laval et aux citoyens de Saint-Vincent-de-Paul. Possédant des connaissances pertinentes acquises en milieu de travail par sa vaste expérience dans les domaines de la planification, de l’organisation, d’animation d’activités communautaires ainsi qu’une solide formation en gestion de la diversité, c'est une fierté de la compter comme candidate sous notre bannière politique" mentionne M. Trottier.

Le Parti Laval annoncera l'ensemble de son équipe ainsi que les bases de son programme électoral lors d'un 5 à 7 bénéfice, le 29 mai prochain. Comptant trois conseillers municipaux siégeant au conseil de ville, le Parti Laval est dorénavant la plus grande force d'opposition au Conseil de ville.