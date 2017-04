Laval-des-Rapides se mobilise derrière Isabella Tassoni

Le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, Monsieur Marc Demers, annonce la candidature d’Isabella Tassoni dans le district de Laval-des-Rapides. Cette dernière a été élue par les membres du parti lors d’une assemblée d’investiture tenue aujourd’hui au Collège Letendre. Cette investiture s’est faite au terme d’un processus démocratique conforme aux valeurs du parti. Plus de 250 personnes se sont mobilisées pour l’occasion.

« J’appuie sans réserve Madame Tassoni qui se démarque par sa détermination à servir tous ses concitoyens de Laval-des-Rapides. Elle a fait preuve d’une discipline de travail exceptionnelle et rigoureuse. Les membres du parti l’ont choisi et elle peut dès maintenant compter sur tout le soutien de notre mouvement. Je suis fier qu’une femme de plus se soit jointe à notre équipe » a déclaré Marc Demers au sortir de l’assemblée.

Trois candidats étaient en lice pour représenter le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers dans le district de Laval-des-Rapides, Monsieur Zitouni Mongi, Madame Lyne Sylvain et Madame Isabella Tassoni. Les deux candidats défaits ont manifesté leur désir de continuer à s’impliquer avec le Mouvement lavallois et Marc Demers a tenu à souligner leur participation enthousiaste et généreuse.

Émue, Isabella Tassoni a réitéré son intention de servir les citoyens de son quartier de toutes ses forces : « Merci de m’avoir fait confiance. Comptez sur moi pour vous représenter au conseil de Ville à partir de novembre prochain! »

Diplômée en science politique de l’Université Concordia, Madame Tassoni s’est impliquée en politique fédérale et travaille en planification d’évènements pour une organisation qui s’est donnée comme mission l’émancipation des jeunes femmes.

La prochaine investiture aura lieu dans le district de l’Orée-des-Bois le dimanche 23 avril prochain.