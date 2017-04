Plus de 21 M$ pour la rénovation des écoles dans la région de Laval

Pour assurer le maintien en bon état et la réhabilitation de 30 bâtiments scolaires, 21,6 millions de dollars seront alloués aux commissions scolaires de la région de Laval.



Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval, a fait cette annonce au nom de M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, lors de son passage à l'école primaire Saint-Paul de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier. Cette école recevra une aide financière de 2,2 M$ pour la réfection de la toiture, des murs extérieurs, des installations sanitaires et du stationnement, pour le remplacement du système de ventilation ainsi que pour l'imperméabilisation et le drainage de la fondation.



Les investissements prévus dans le cadre des mesures régulières et additionnelles de maintien des bâtiments et de résorption du déficit de maintien permettront aux commissions scolaires de la région d'effectuer 45 projets de rénovation ou d'entretien des bâtiments scolaires. Parmi les travaux qui pourront être réalisés, citons la mise aux normes de bâtiments; la réfection de toitures; le remplacement de portes, de fenêtres et d'installations sanitaires; et l'amélioration du système de chauffage, de ventilation ou de plomberie.

Voici la répartition du soutien financier



CS de Laval

17,6 M$

30 projets



CS Sir-Wilfrid-Laurier

4 M$

15 projets



Citations :

« Je réitère l'importance de doter le Québec des écoles les plus belles et les plus attrayantes. Les écoles fermées ou en mauvais état sont inacceptables. Nous devons offrir des environnements sains, sécuritaires et stimulants aux élèves qui les fréquentent. Je suis convaincu que l'amélioration de leur milieu de vie favorisera leurs apprentissages, leur motivation et leur réussite éducative. L'annonce d'aujourd'hui pour la région de Laval est un autre geste concret qui vise directement la réussite éducative des élèves et l'amélioration du quotidien du personnel travaillant dans les écoles québécoises. »



M. Sébastien Proulx, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, ministre de la Famille et ministre responsable de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine



« Les mesures prises pour prévenir, détecter et corriger les problèmes dans les bâtiments scolaires sont très importantes, puisqu'elles permettent de planifier les travaux à venir et de les entreprendre au moment opportun. L'aide financière accordée cette année permettra de réaliser les travaux jugés prioritaires. Rappelons-nous qu'investir dans les écoles est un choix porteur d'avenir. »

Mme Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l'intimidation et ministre responsable de la région de Laval



Faits saillants :



Le 24 mars dernier, le ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, M. Sébastien Proulx, a annoncé des investissements gouvernementaux totalisant plus de 655 millions de dollars pour permettre aux commissions scolaires francophones et anglophones du Québec de réaliser des travaux de rénovation ou de mise aux normes de leurs établissements en 2016‑2017. Près de 2 300 projets de rénovation des infrastructures scolaires seront mis en œuvre grâce à cette somme.