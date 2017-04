«Nous avons maintenant une très solide candidature en la personne de Yannick Langlois!», Marc Demers

Le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, Monsieur Marc Demers, annonce la candidature de Yannick Langlois pour le district de l’Orée-des-Bois. M. Langlois a été désigné au terme d’un processus démocratique conforme aux valeurs du parti. Encore une fois, plus de 200 personnes se sont mobilisées pour l’occasion.

Deux candidats étaient en lice pour représenter le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers dans le district de l’Orée-des-Bois soit Mme Felicia Schiró et M. Yannick Langlois.

«Cette investiture dénote de la santé démocratique de notre parti mais, aussi, de la volonté citoyenne d’accompagner un parti intègre et transparent. La qualité des deux candidats en lice révèle d’ailleurs tout l’intérêt que soulève notre formation ainsi que sa capacité de mobilisation rassembleuse» a déclaré Marc Demers au sortir de l’assemblée.

Les premiers mots de M. Langlois ont été pour saluer Mme Schiró : « Felicia a fait un travail remarquable en très peu de temps et je souhaite avoir son appui durant la campagne. Je remercie bien sûr tous ceux et celles qui sont venus nous appuyer dans cet exercice démocratique et je suis persuadé qu’avec vous, nous serons à même de donner une voix forte aux citoyens de l’Orée-des-Bois en les représentant au sein du prochain conseil.» a poursuivi M. Langlois, maintenant candidat du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers dans ce district.

«Les deux participants à cette investiture, Mme Felicia Schiró et Monsieur Yannick Langlois, ont fait une très belle course comme peut en témoigner l’accroissement de l’adhésion au parti. Pour le district l’Orée-des-Bois, nous avons maintenant plus de 700 membres nouveaux ou renouvelés. Une expression bien vivante de la force démocratique de notre parti» a déclaré le président du Mouvement lavallois Équipe Marc Demers et candidat dans St-François, M. Éric Morasse.

Pour sa part, Mme Félicia Schiró a manifesté clairement son désir de continuer à s’impliquer avec le Mouvement lavallois dont elle a souligné les valeurs démocratiques. Le chef du parti, M. Marc Demers a tenu à faire l’éloge de la participation remarquablement dynamique et généreuse de Mme Schiró.

La prochaine investiture aura lieu dans le district de Souvenir-Labelle le 7 mai prochain.