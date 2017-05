C’est avec grand plaisir qu’Eva Nassif, députée de Vimy, a tenu un évènement pour célébrer le 100e anniversaire de la bataille de la Crête de Vimy et le 150e anniversaire de la Confédération canadienne au Embassy Plaza dans la circonscription de Vimy, à Laval. L’événement a rassemblé plus que 400 personnes pour une réflexion sur la croissance du Canada en tant que nation, sur notre contribution à l’échelle internationale et sur les immenses sacrifices de tous ceux qui, à travers l’histoire, nous ont permis de prospérer encore aujourd’hui.

En tant que toute première députée de la circonscription de Vimy, créée aux dernières élections, c’est avec grande humilité qu’Eva Nassif a eu le privilège de tenir un événement aussi important pour les gens de sa circonscription, pour les gens de Laval. Plusieurs hautes instances des Forces armées et des vétérans étaient présents, ainsi que le maire de Laval, Marc Demers, plusieurs députés de l’Assemblée nationale, des conseillers municipaux, des représentants de groupes religieux et des intervenants locaux.

« La bataille de la Crête de Vimy témoigne de la bravoure des Canadiens. En devenant la première députée à représenter une circonscription nommée en l’honneur de cette importante bataille historique lors de la commémoration de son centenaire, je savais que j’aurais l’occasion de souligner la mémoire des vétérans canadiens. Il n’est pas anodin qu’un résident de la circonscription de Vimy, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, feu Fernand Trépanier, ait joué, pendant des décennies de campagne auprès du gouvernement fédéral, un rôle si important dans le choix du nom de la circonscription. Je crois que ce nom rend honneur aux vétérans de cette bataille et que la mémoire de ceux qui l’ont menée est ainsi immortalisée. Il est tout à fait à-propos que le centenaire de cette bataille coïncide avec le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. » Eva Nassif.

De nombreux événements auront lieu au Québec et ailleurs au pays dans le cadre de Canada 150.