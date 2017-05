Le gouvernement annonce l’implantation de six super-cliniques à Laval et le lancement du projet-pilote de Rendez-vous santé Québec

Dans le cadre des efforts visant à renforcer et à améliorer l’accessibilité des services d’un médecin de famille pour toute la population québécoise, le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre responsable de la région de Laval, madame Francine Charbonneau, ont annoncé aujourd’hui l’implantation de six super-cliniques sur le territoire du CISSS de Laval, ainsi que le début du projet-pilote de Rendez-vous santé Québec (RVSQ) dans ces super-cliniques.



Six super-cliniques

Six groupes de médecine de famille (GMF) se voient ainsi accorder l’autorisation pour opérer des super-cliniques, soit le GMF Concorde, le GMF Centre Médical Laval, le GMF Médi-Centre Chomedey, le GMF Sainte-Dorothée, le GMF Sainte-Rose et le GMF Polyclinique Fabreville. Ils s’engagent dans une offre de service conçue spécifiquement pour répondre aux besoins du territoire lavallois et en tenant compte de ses caractéristiques géographiques. Ainsi, en alternance, deux des six super-cliniques seront ouvertes 84 heures pour une semaine, les autres opérant à 76 heures par semaine, permettant ainsi aux Lavalloises et aux Lavallois de toujours avoir accès à des services 12 heures par jour, 7 jours par semaine dans deux points de service.



Projet-pilote Rendez-vous santé Québec

RVSQ est un nouveau service permettant de prendre rendez-vous en ligne avec un médecin de famille. Le 4 avril dernier, son déploiement avait été annoncé en mentionnant que la première étape de cette initiative se ferait d’abord dans le cadre d’un projet-pilote dans une seule région, afin de roder le système avant de s’étendre graduellement aux autres régions du Québec. C’est donc dans ces six cliniques de Laval que s’amorcera ce projet. Il permettra de veiller au bon fonctionnement du service avant son déploiement à l’échelle du Québec. Les citoyens visés pourront commencer à prendre rendez-vous en ligne au courant du mois de juin.



Citations :

« Avec l’implantation de ces six super-cliniques et de la première étape de Rendez-vous santé Québec, la population de Laval est aux premières loges des changements que nous voulons apporter dans l’ensemble du réseau en ce qui concerne l’accessibilité des services d’un médecin de famille. Ce sont des gestes que nous posons en vue d’offrir des services plus accessibles à l’ensemble des Québécoises et des Québécois. Avec ce projet, nous offrons concrètement une autre option à l’hôpital, notamment les soirs et les fins de semaine. Je salue les médecins et professionnels de la santé qui ont décidé de s’embarquer dans ce projet qui aura nécessairement un impact positif pour la population. »



Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux



« Ces six super-cliniques viendront compléter l’offre de service déjà bonifiée par la présence des groupes de médecine de famille de Laval, offrant ainsi une autre porte d’entrée possible pour accéder aux services. Tout cela démontre que notre gouvernement est à l’écoute de la population et qu’il propose des solutions concrètes, adaptées à ses besoins. Je suis fière que ce projet ait vu le jour ici, à Laval. »



Francine Charbonneau, ministre responsable de la région de Laval



Faits saillants :

Les super-cliniques doivent offrir un minimum de consultations par année à des patients qui ne sont pas inscrits aux médecins de leur milieu clinique. Les patients auront accès à une consultation médicale le jour même de leur visite, ou dès le lendemain en téléphonant trois heures avant la fermeture. L’accès aux services de prélèvements et d’imagerie médicale doit également être facilité pour les patients qui consultent à la super-clinique. En plus de ces obligations, les médecins travaillant en super-clinique doivent utiliser un dossier médical électronique certifié et s’engager à répondre aux besoins de la population en cas d’une augmentation de la demande de services, par exemple lors de périodes d’activité grippale.



Les personnes intéressées à en savoir davantage sur RVSQ sont invitées à visiter le www.rvsq.gouv.qc.ca.