« Encore une consultation ! » - Jean-Claude Gobé

Le chef de l’Opposition officielle à la Ville de Laval et chef d’Action Laval, Jean-Claude Gobé, n’a pu s’empêcher de sursauter en prenant connaissance du lancement de la démarche de planification du développement culturel de la région de Laval : « Encore une consultation ! ».

« Encore une consultation ! Et pourquoi ? Pour confirmer des choix qui sont déjà faits ? », a déclaré Jean-Claude Gobé, indiquant qu’il est connu de tous que Marc Demers s’assurera que les ‘recommandations d’investissements’ à faire le soient dans des installations de grande taille, dans le centre-ville, plutôt que des équipements culturels de qualité dans les quartiers. « Marc Demers aime les grands projets centraux qui coûtent cher, c’est connu ! », a ajouté le chef de l’Opposition officielle.

Jean-Claude Gobé s’est dit ‘peu surpris‘ de cette nouvelle démarche de consultation : « le maire Demers est un expert pour appuyer l’industrie de la consultation, du placotage et du recensement de lieux communs. On ne compte plus les ‘rapports’ commandés par cette administration » ; « après trois ans et demi, ceux qui paient des taxes ou des loyers s’attendent à des vrais services locaux en retour. Il est venu le temps d’agir ! », a-t-il conclu.