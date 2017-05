Laval dévoile son Plan d’action triennal en matière d’immigration

C’est en présence de ses partenaires membres de la Table régionale en immigration, diversité culturelle et inclusion à Laval (TRIDIL) que l’administration lavalloise a procédé aujourd’hui au dévoilement du Plan d’action régional 2017-2019 en matière d’immigration, de diversité culturelle et d’inclusion.



Ce plan d’action vise à réaliser trois objectifs régionaux précis et à mettre en œuvre les orientations municipales et gouvernementales en matière d’immigration et de diversité culturelle. Il a été préparé dans le cadre du programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité culturelle et de l’Inclusion (MIDI). Son élaboration s’appuie sur une démarche structurée et concertée de nombreux partenaires.



« Ce plan d’action triennal répond aux enjeux identifiés par nos partenaires de la TRIDIL, par le Comité d’accueil et d’intégration des personnes immigrantes et réfugiées de Laval et par d’autres instances de concertation », a affirmé madame Aline Dib, conseillère municipale du district Saint-Martin, qui représentait le maire Marc Demers lors de l’annonce. « Les actions de la Ville énoncées dans ce plan d’action sont directement alignées avec les interventions formulées dans le Plan stratégique Laval 2020, lequel favorise l’intégration harmonieuse des nouveaux arrivants et des communautés culturelles à la vie lavalloise. »



Rappelons que Laval est la deuxième ville québécoise possédant la plus grande concentration de personnes immigrantes. Sa Vision stratégique Laval 2035 « Urbaine de nature » encourage l’ouverture à la diversité et réunit les conditions nécessaires pour favoriser la cohabitation et le dialogue entre les nouveaux immigrants et la société d’accueil.



Le plan vise, notamment, à :

Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour faciliter l’accueil et l’intégration des personnes immigrantes dans la communauté lavalloise, et soutenir des projets novateurs favorisant l’harmonisation des interventions des partenaires en matière d’immigration;

Promouvoir l’apport de l’immigration, favoriser l’ouverture à la diversité ethnoculturelle et faciliter le développement de relations interculturelles harmonieuses à Laval, dans une perspective de développement d’une communauté accueillante et inclusive;

Susciter l’avancement des connaissances en faveur de l’ensemble des acteurs sur les caractéristiques sociologiques, linguistiques et économiques des différentes cohortes de personnes immigrantes s’installant à Laval, et sur les facteurs essentiels au développement d’une communauté dynamique, accueillante et inclusive.



Le plan d’action régional 2017-2019 est disponible en ligne au https://www.laval.ca/Pages/Fr/publications.aspx#immigration