Des candidats de choix pour deux autres districts

Le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, Monsieur Marc Demers, annonce la candidature de Sandra El-Helou dans le district Souvenir-Labelle et celle de Ziaad Ghantous dans Fabreville. Ces deux investitures se sont faites au terme d’un processus démocratique conforme aux valeurs du parti.

Au cours d’une courte assemblée, empreinte d’une grande solidarité envers tous les citoyens victimes des inondations, plus de 150 personnes se sont mobilisées dimanche dernier dans ces conditions très particulières, étant donné le décret d’urgence promulgué par le maire de Laval.

Pendant qu’il était sur le terrain, auprès des sinistrés des inondations, le maire de Laval et chef du Mouvement lavallois, M. Marc Demers, a déclaré que : «le Mouvement lavallois est solidaire des citoyens aux prises avec le débordement des rivières. Nous présentons aujourd’hui deux candidats qui expriment bien cette solidarité puisqu’ils sont déterminés à servir leurs citoyens en leur offrant une écoute attentive, un dévouement de tous les instants et une représentation active de leurs intérêts.»

Les deux candidats en lice pour représenter le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers, ont été choisis par acclamation dans leur district respectif après avoir récolté de nombreux nouveaux membres pour le parti.

D’une même voix, Mme El-Helou et M. Ghantous ont remercié chaleureusement tous les bénévoles qui les avaient appuyés au cours de leur campagne d’investiture respective : « Merci pour votre confiance et comptez sur nous pour vous représenter au conseil de Ville à partir de novembre prochain! Aujourd’hui, nous vous encourageons à aider vos concitoyens! »

C’est ainsi que les deux candidats ont surtout profité de l’occasion pour rappeler que des concitoyens de Laval vivaient des moments difficiles à cause des inondations et qu’en conséquence, ils faisaient appel à la solidarité de tous les lavallois afin que tous ensemble nous puissions prêter main forte aux personnes évacuées.