Encore un succès pour le Mouvement lavallois Équipe Marc Demers!

Le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, Monsieur Marc Demers, annonce avec enthousiasme la candidature de Mme Grace Ghazal dans le district de Chomedey. Cette investiture, qui s’est faite au terme d’un processus démocratique conforme aux valeurs du parti, a déplacé plus de 550 personnes, des membres très mobilisés pour choisir le candidat qui brigue les suffrages aux cours des élections le 5 novembre prochain.

«L’effort fourni par nos trois candidats est magnifique. Il faut les féliciter pour ce travail impressionnant qui a fait déplacer de nombreuses personnes par un si beau dimanche après-midi. Cela traduit également la volonté de nos membres de participer à la démarche démocratique du parti. J’ai aujourd’hui une autre candidate de valeur et déterminée en Mme Grace Ghazal. Elle se fera un devoir de rallier tous les membres du mouvement lavallois afin de gagner Chomedey pour le plus grand bénéfice de tous les citoyens» a déclaré Marc Demers au sortir de l’assemblée.

Trois candidats étaient en lice pour représenter le Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers dans le district de Chomedey soit M. Mario Jr Verrillo, M. John Papadakis et Mme Grace Ghazal. Les deux candidats défaits ont manifesté leur désir de continuer à s’impliquer avec le Mouvement lavallois et Marc Demers a tenu à souligner leur participation enthousiaste et généreuse.

Pour sa part Mme Ghazal, gagnante de l’investiture dans Chomedey Candidat, a d’abord tenu à remercier chacun des membres qui s’étaient déplacés pour exprimer leur choix.

«Que vous vous soyez déplacé pour Mario, John ou moi, je tiens à vous dire que nous prenons toute la mesure de votre désir de poursuivre l’excellent travail amorcé par le nouveau maire de Laval et toute son équipe. Et nous comptons sur vous toutes et vous tous pour que les citoyens de Chomedey trouvent une voix forte au sein du Mouvement lavallois Équipe Marc Demers, là où se prennent les vraies décisions pour l’avenir de Laval! Merci pour votre confiance» a conclu Mme Grace Ghazal, candidate du Mouvement lavallois aux élections de novembre dans le district de Chomedey.