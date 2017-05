Le Mouvement lavallois entre en mode préélectoral intensif

Le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, M. Marc Demers, a annoncé hier le lancement d’une série de capsules vidéo sur les réseaux sociaux. Cette initiative marque le début d’une vaste opération qui inclut une présence intensive sur le terrain à la veille de la campagne électorale de l’automne.

« Nous sommes impatients de discuter de notre programme avec les Lavallois. C’est pour cette raison que nous voulons attirer leur attention sur les réseaux sociaux et que nous irons à leur rencontre dans tous les événements qui se tiendront à Laval cet été. Nous avons beaucoup fait évoluer la ville depuis bientôt 4 ans et nous voulons parler de la suite des choses avec les citoyens ».

Le parti a lancé aujourd’hui sa première capsule vidéo inspirée de son programme politique. Ce premier extrait met en valeur les aspects liés aux services à la population. Par ailleurs, les 21 candidats du parti et Marc Demers parcourront le territoire au cours des prochaines semaines « Le porte à porte reste la meilleure façon de rencontrer les citoyens et de discuter avec eux dans leur milieu de vie » a souligné le maire Demers qui s’est dit « impatient » d’arpenter les rues de sa ville. « Nous sommes la nouvelle équipe d’élus à Laval et nous devons nous faire connaître », a-t-il ajouté.

Le Mouvement lavallois a un programme chargé ce printemps. Le parti présentera des candidats dans tous les districts à la suite d’une série d’investitures. « Ce sont les membres qui décident qui les représentera. Cette façon de faire demande plus de temps et plus d’efforts que lorsque le chef du parti désigne lui-même ses candidats. La vie démocratique est au cœur de la philosophie du Mouvement lavallois » a rappelé le chef du parti.

Finalement, l’assemblée générale annuelle du parti aura lieu le 11 juin prochain. « Le parti compte maintenant plus de 5 000 membres et ils ont tous voix au chapitre », a conclu le maire Demers.