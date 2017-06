Stéphane Boyer choisi par la France comme personnalité d’avenir

le conseiller municipal de Duvernay—Pont-Viau, Stéphane Boyer, a participé au Programme d’invitation des personnalités d’avenir de la France du 13 au 20 mai dernier. Seulement deux Canadiens se sont vus honorés par cette invitation annuelle du ministère français des Affaires étrangères et Européennes.

« Cette invitation est non seulement un honneur, mais aussi une reconnaissance indéniable de l’expérience précieuse d’un jeune politicien qui pourra en faire profiter tout le conseil municipal. Cela contribue au rayonnement international de Laval et permet de reconnaître l’esprit d’initiative de Stéphane Boyer ainsi que ses grandes qualités de visionnaire et de leader », a souligné le maire de Laval, Marc Demers.

Ce programme vise de jeunes femmes et de jeunes hommes ayant démontré dans leur pays une capacité de réflexion et de mobilisation sur des sujets politiques, économiques ou sociaux. Par l’entremise de son Centre d’analyse, de prévision et de stratégie du ministère des Affaires étrangères, la France invite chaque année et à ses frais quelques dizaines de personnes à travers le monde à visiter ses institutions et à développer des liens avec les leaders français.

« Ma visite à Paris m’a permis de rencontrer une vingtaine d’experts et de hauts dirigeants français en matière de transport en commun, de logement social, de développement économique et de gouvernance. C’est une source d’inspiration importante qui alimente mes réflexions et mes actions dans mon travail de conseiller auprès des citoyens que je représente », a déclaré M. Boyer.

C’est le 10 janvier dernier que le Consulat général de France a confirmé la nomination de Stéphane Boyer au Programme d’invitation des personnalités d’avenir 2017. L’engagement de M. Boyer envers la tenue de consultations publiques, notamment sur les sujets d’aménagement urbain et d’environnement, son implication personnelle comme jeune entrepreneur ainsi que la reconnaissance de ses pairs au sein du milieu municipal québécois sont les éléments ayant motivé la décision du ministère des Affaires étrangères de la France.

Le Consulat soulignait de plus que l’intervention de M. Boyer lors du colloque « Villes et changements climatiques », en décembre 2015, à l’École d’administration publique, avait également favorisé sa désignation comme personnalité d’avenir.

Parmi les institutions rencontrées par M. Boyer lors de son voyage, notons entre autres la Société du Grand Paris, la Cour des comptes, l’Association des maires de France, le réseau d’incubateurs d’entreprises Paris & Co et la Commission nationale du débat public.