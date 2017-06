Les communicateurs de la Ville de Laval s’illustrent par leur excellence!

L’équipe du Service des communications et du marketing de la Ville de Laval a raflé trois prix dans trois catégories différentes lors du gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec, qui avait lieu jeudi dernier.



Ces prix visent à reconnaître le professionnalisme des communicateurs municipaux et à promouvoir les meilleures réalisations. C’est donc avec une grande fierté que le maire de Laval, Marc Demers, tient à souligner que « les prix remportés sont une preuve éloquente de l’efficience et de la créativité des campagnes conçues par l’équipe du Service des communications et du marketing ». Il faut aussi remercier les différents services qui ont participé à ces réalisations pour leur apport précieux!



Allez les Bruns! — Plume d’argent, catégorie Campagne de promotion

Misant sur la création d’un sentiment d’appartenance et la fierté de faire partie de l’équipe des Bruns, la campagne Allez les Bruns! a permis de recruter 10 000 nouveaux « joueurs », ce qui représente un taux de participation de 99 % pour cette nouvelle phase du programme de collecte des matières organiques.

Pokécode — Plume d’argent, catégorie Nouveaux médias

N’ayant généré aucun coût de production grâce à l’utilisation de supports existants et à la collaboration des équipes de terrain du Service des travaux publics, la campagne Pokécode a rejoint plus de 235 000 personnes sur les médias sociaux, en plus d’être reprise par plusieurs grands médias.



Brochure de la Maison des arts saison 2016-2017 — Plume de bronze, catégorie Publications

Illustrée de confettis rappelant l’image de marque de la Maison des arts de Laval et le côté festif des noces de perle de l’organisation municipale, qui célébrait alors son 30e anniversaire, la brochure de la saison 2016-2017 présentait une signature visuelle distincte et un contenu riche, au service du citoyen de Laval.



Rappelons enfin que la Ville de Laval n’en est pas à sa première victoire puisqu’elle a gagné la Plume d’or, catégorie Bulletin et publication, en 2012, pour la nouvelle identité visuelle de la brochure des bibliothèques, ainsi que la Plume d’argent, catégorie Campagnes, en 2016, pour la campagne Archives, histoire et patrimoine sur le Web.