Une politique de l’habitation et 200 000 $ pour le logement social à Laval

Le maire Marc Demers a dévoilé hier la première politique de l’habitation de la Ville de Laval. L’annonce a été faite en compagnie du président de la Commission de l’habitation et du logement social (CHLS), Nicholas Borne. Adoptée le 6 juin dernier par le conseil municipal, la politique intitulée Choisir Laval – Pour un logement de qualité dans un milieu de vie complet servira de guide en matière d’habitation pour les 20 prochaines années.



Soutien financier pour le projet le Bouclier d’Athéna

Le maire a également profité de l’occasion pour annoncer l’engagement de la Ville de Laval d’octroyer un montant de 200 000 $ pour le projet le Bouclier d’Athéna. Ce projet vise la construction d’unités de logements sociaux de différentes typologies pour accueillir des citoyens et des familles qui ont des besoins particuliers et dont la condition nécessite des installations spéciales et des services d’assistance personnelle sur place. Ce fonds s’ajoute à l’aide financière qu’accordera la Ville par le biais du programme Accèslogis. « Cet engagement vient concrétiser notre volonté exprimée dans la politique d’assurer l’accès à un logement adéquat aux Lavallois. Il s’agit d’un exemple concret des moyens que nous souhaitons mettre de l’avant pour accélérer le développement du logement social et abordable sur notre territoire », a souligné le maire Demers.



La Politique de l’habitation

La réalisation de ce guide en matière d’habitation est le fruit d’une volonté exprimée par la CHLS et a fait l’objet d’un processus rigoureux de consultation. « Deux ateliers de consultation, auxquels ont participé plusieurs experts et représentants d’organismes lavallois œuvrant dans le domaine de l’habitation, ont eu lieu à l’automne et à l’hiver dernier. Toutes les recommandations émises lors de ces rencontres ont été analysées et considérées pour la version finale de la politique », a précisé le président de la CHLS, Nicholas Borne.



Élaborée dans l’esprit de la vision stratégique Urbaine de nature – Laval 2035, la politique Choisir Laval permet à Laval de se doter de balises claires en matière d’habitation sur son territoire grâce à la réalisation de ses différentes orientations et à la mise en œuvre des plans d’action annuels qui suivront.