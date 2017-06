200 000$ de soutien pour projet le Bouclier d’Athéna

Mme Sandra El Helou, candidate du Mouvement lavallois-Équipe Marc Demers dans Souvenir-Labelle, réagissait ainsi au soutien financier de 200 000$ pour le projet le Bouclier d’Athéna annoncé par le maire de Laval hier matin au cours d’une conférence de presse dévoilant la toute première politique de l’habitation de Ville de Laval, intitulée «Choisir Laval – pour un logement de qualité dans un milieu de vie complet».

Un important coup de pouce pour le projet du Bouclier d’Athéna

Ce projet qui s’installera dans Souvenir-Labelle, vise principalement la construction d’unités de logements sociaux. Ces unités pourront accueillir des citoyens et des familles dont les besoins particuliers et la condition nécessitent des installations spéciales. Cette somme vient s’ajouter à l’aide financière que Laval accorde déjà par le biais du Programme Accèslogis.

«C’est une injection importante d’argent qui illustre concrètement le changement à Laval. Un changement d’approche et d’attitude face à des besoins longtemps ignorés. Il faut parler d’une prise de conscience que le nouveau maire de Laval et son équipe imprime à la ville, selon les volontés exprimées par la population. Nous avons un gouvernement de proximité qui tient compte des besoins des Lavallois, toutes générations confondues» a conclu Mme El Helou, candidate du Mouvement lavallois - Équipe Marc Demers dans Souvenir-Labelle.

Le Bouclier d’Athéna est un organisme communautaire à but non lucratif (OBNL) qui, par ses services professionnels, offre un soutien et des interventions adaptés aux femmes victimes de violence familiale ainsi qu’à leurs enfants. Le Bouclier d’Athéna étend sa mission aux femmes et enfants des diverses communautés culturelles de Laval. Son programme de sensibilisation communautaire multilingue informe la population lavalloise en langue maternelle sur les problématiques de la violence familiale.

«Je suis fière de constater que notre parti ainsi que son chef, le maire de Laval, Marc Demers, concrétisent notre préoccupation et notre sensibilité pour les besoins de la population lavalloise au regard du logement social et abordable»

Sandra El Helou,

Candidate dans Souvenir-Labelle

Pour plus de renseignements sur le Bouclier d’Athéna : www.shieldofathena.com/fr