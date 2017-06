Le gouvernement du Canada apporte son soutien aux jeunes scientifiques et ingénieurs de Laval

La députée Eva Nassif de Vimy a souligné hier la tenue de l’Odyssée des sciences. Cet événement annuel, qui réunit des familles et des personnes de tous les âges, sert à promouvoir les sciences et à montrer leur importance, c’est-à-dire la façon dont elles transforment la vie des gens.



Le lancement officiel de l’Odyssée des sciences a eu lieu le 12 mai à St. John’s (Terre-Neuve-etLabrador]. La secrétaire parlementaire pour les Sciences, Kate Young, a participé au lancement au nom de la ministre des Sciences, l’honorable Kirsty Duncan. Accompagnée du président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), B. Mario Pinto, Mme Young a annoncé que plus de 6,1 millions de dollars en subventions du Programme PromoScience seraient alloués à 81 organisations au pays. PromoScience est un programme fédéral qui offre du financement à des centres des sciences, à des camps de jour, à des programmes après l’école, à des organisations chargées de la promotion des sciences et à des réseaux, afin d’inciter les jeunes à s’intéresser aux domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM).



Un des bénéficiaires d’une subvention de PromoScience est situé à Vimy. La députée Eva Nassif, au nom de la ministre Duncan, a souligné l’octroi d’une subvention à to Musée Armand-Frappier. Grâce au programme PromoScience, le gouvernement fédéral alloue 75.000 $ à to Musée ArmandFrappier pour soutenir ses efforts visant à inciter les jeunes à participer à des activités en STIM. Expérimentations au labo pour écoliers et campeurs.



Les faits en bref

L’Odyssée des sciences réunit 200 partenaires de l’ensemble du pays qui organiseront près de 600 activités au cours de cette célébration de dix jours.

Parmi les activités organisées, mentionnons des expositions scientifiques, des expositions spéciales dans les musées, des rencontres avec des scientifiques et des chercheurs et bien plus encore. Pour en savoir plus : www.odsci.ca.

Plus de 6,1 millions de dollars sur trois ans seront alloués par l’entremise du Programme PromoScience du CRSNG à 81 organisations au pays.

PromoScience offre du financement à des centres des sciences, à des camps de jour, à des programmes après l’école, à des organisations chargées de la promotion des sciences et à des réseaux, afin d’inciter les jeunes à s’intéresser aux domaines des STIM.

Le Programme PromoScience a reçu des fonds supplémentaires de 10,8 millions de dollars dans le budget de 2017 pour appuyer des activités d’apprentissage qui permettent aux jeunes, y compris aux jeunes femmes et aux Autochtones, d’acquérir les compétences en sciences dont ils auront besoin pour occuper les emplois de demain de la classe moyenne.



Citations



« Je tiens à féliciter les nouveaux bénéficiaires d’une subvention PromoScience. En faisant connaître des initiatives formidables telles que l’Odyssée des sciences et PromoScience, nous investissons dans les jeunes Canadiens et, au bout du compte, dans l’avenir de notre pays. Grâce aux sciences, ils acquièrent des connaissances, font des découvertes et créent les façons les plus novatrices d’améliorer la vie des Canadiens. » –– La ministre des Sciences, l’honorable Kirsty Duncan



« Cet investissement est un autre exemple de la façon dont le gouvernement fédéral ouvre ses portes à l'innovation, appuie la science et l'éducation et donne aux établissements canadiens les ressources dont ils ont besoin pour élargir leurs horizons. Les activités STEM aideront à inspirer les jeunes filles et les garçons et leur permettre de devenir de grands penseurs et innovateurs qui continueront à apporter une grande contribution à la société canadienne. » –– La députée de Vimy, Eva Nassif





« Le CRSNG sait que les sciences rapprochent les Canadiens et que la diffusion des connaissances aux esprits curieux rend le monde plus accessible à tous. Je suis heureux d’annoncer le lancement de l’Odyssée des sciences, célébration nationale des sciences, ainsi que l’octroi de subventions PromoScience destinées à des personnes et à des groupes qui aident à instaurer une culture scientifique dans les collectivités locales du pays. » –– Le président du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, B. Mario Pinto