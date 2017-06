Ratification de l’entente négociée avec les policiers

C’est un accord négocié qui a été ratifié aujourd’hui par l’administration municipale et la Fraternité des policiers de Laval. La signature de cette entente portant à la fois sur le renouvellement de la convention collective et sur la restructuration des régimes de retraite a eu lieu aujourd’hui à l’hôtel de Ville en présence du maire Marc Demers et d’André Potvin, président de la Fraternité. Rappelons que les résultats de la négociation avaient été approuvés par les policiers réunis en assemblée générale le 7 juin dernier.



Ce contrat est l’aboutissement d’une négociation complexe dont les enjeux dépassaient le seul renouvellement de la convention collective. Pour le maire de Laval, « l’entente devait comprendre à la fois les conditions de travail et la restructuration du régime de retraite. Mais elle devait aussi respecter nos paramètres financiers, tout en étant équitable envers nos autres groupes d’employés. Dans les circonstances, je suis plus que satisfait que l’on en soit arrivé à un accord négocié et approuvé par plus de 90 % des policiers présents à l’assemblée. »



Pour Pierre Brochet, directeur du Service de police de Laval, ce contrat permet de déployer une vision tournée vers l’avenir : « Nous sentons déjà à l’interne une énergie différente et un enthousiasme à aller de l’avant pour mieux travailler ensemble ». Il ajoute que les Lavallois retrouveront avec plaisir l’uniforme qui appelle le respect envers les forces de l’ordre.



Cette entente met fin à une phase de négociation portant sur la restructuration des régimes de retraite qui a touché tous les employés de la Ville de Laval.

Contenu de l’entente

Voici les principaux éléments du contrat de travail des policiers de la Ville de Laval.