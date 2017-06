« Un coup de pouce sur le terrain, là où on peut faire la différence pour des jeunes de milieux défavorisés, ce Fonds Place-du-Souvenir est une excellente idée! », Éric Morasse.

C’est ainsi qu’Éric Morasse, candidat du Mouvement lavallois – Équipe Mars Demers dans St-François et président du parti a commenté l’annonce de la création du Fonds Place-du-Souvenir. Par cette annonce, le chef du Mouvement lavallois et maire de Laval, Monsieur Marc Demers, témoigne de sa préoccupation envers les plus démunis et les plus fragiles de la société, les jeunes de 0 à 17 ans des milieux défavorisés, a poursuivi M. Morasse.

«Sur le terrain, on le constate, même ici à St-François, où les valeurs d’entraide et de solidarité sont particulièrement présentes dans la communauté, il arrive qu’il nous manque un coup de pouce pour faire mieux et venir compléter une aide déjà existante comme celle qu’on retrouve dans tous les districts de la ville» a indiqué M. Morasse, en faisant référence à l’aspect complémentaire des futures interventions du Fonds Place-du-Souvenir.

Relevant l’énoncé des quatre axes qui inspireront les membres du comité consultatif du Fonds ̶ la lutte à la pauvreté ainsi qu’à l’exclusion sociale, la persévérance scolaire, l’intégration sociale des jeunes immigrants et l’accessibilité aux activités culturelles et sportives ̶ le candidat du Mouvement lavallois dans St-François s’est réjoui de voir que les 10 millions constituant le capital du Fonds Place-du-Souvenir serait administré à coût nul et porterait un intérêt garanti à 6%.

Comme l’a précisé le maire de Laval, les choix des membres du comité du Fonds Place-du-Souvenir seront cohérents et complémentaires avec les cibles de la toute nouvelle Politique régionale de développement social dévoilée il y a déjà deux semaines. Il est clair que cela traduit une volonté ferme d’appuyer tous les partenaires qui travaillent auprès de ces jeunes tout en demeurant en concordance avec le titre de Municipalité amies des enfants qu’assume la ville de Laval.



« C’est une somme de 600 000 $ qui viendra annuellement appuyer les initiatives locales en faveur de nos jeunes des milieux défavorisés. Il faut également saluer le fait que le premier objectif des membres du comité du Fonds sera de fournir une aide ciblée pour la rentrée scolaire » a conclu Éric Morasse, candidat de St-François et président du Mouvement lavallois – Équipe Marc Demers.