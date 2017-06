Robert Bordeleau, ancien chef du PSC, rallie les rangs d’Action Laval – Équipe Jean-Claude Gobé et sera candidat dans Fabreville

Robert Bordeleau, ancien chef et fondateur du Parti au Service du Citoyen, PSC, parti d’opposition pendant 15 ans (aujourd’hui fermé) face à l’ancien maire Gilles Vaillancourt, rejoint les rangs d’Action Laval – Équipe Jean-Claude Gobé et sera candidat au poste de Conseiller municipal dans le district de Fabreville. « C’est un grand plaisir pour moi de présenter dans l’équipe de mon parti celui qui a dénoncé pendant plus d’une décennie les agissements de l’ancienne administration », a déclaré Jean-Claude Gobé, chef du parti Action Laval et chef de l’Opposition officielle à la Ville de Laval.

« Joindre l’équipe de M. Gobé est pour moi rejoindre un parti qui correspond à mes valeurs : celle d’une équipe qui place le citoyen d’abord », a déclaré Robert Bordeleau ; « c’est ce que j’ai toujours prôné, me présenter avec Action Laval est donc la suite naturelle de mon parcours politique à Laval. Avec un chef aussi expérimenté et connaisseur des enjeux locaux et métropolitains, les Lavallois auront une administration à la hauteur de leurs attentes et je suis très content d’y prendre part ! ».

En tant que candidat dans Fabreville, Robert Bordeleau s’engage à être au service de tous les citoyens : « je m’engage à être un élu rassembleur dans les quartiers qui forment le district, de Fabreville à Champfleury, sans oublier le secteur industriel qui a grand besoin que l’on s’occupe de lui ! ».

Rappelons que Robert Bordeleau, en tant que candidat à la mairie en 2013, a reçu près de 12 600 votes, soit 10,86 % des suffrages exprimés. « J’exprime toute ma confiance en M. Bordeleau et au nom de l’équipe, lui souhaite la bienvenue ! Tous les gens de bonne volonté qui veulent servir leurs concitoyens sont bienvenus ! », de conclure le chef d’Action Laval – Équipe Jean-Claude Gobé.