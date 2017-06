Enfin! La Semaine Italienne à Laval

Le temps d’une journée, le 6 août, la Semaine italienne tiendra ses activités à Laval, dans le magnifique parc Lausanne situé au cœur du district de St-Bruno. Cette nouvelle a été annoncée ce matin, devant plusieurs membres connus de la communauté italienne de Laval invités pour l’occasion, par le président du Congrès national des Italo-Canadiens, M. Antonio Sciascia.

«La Ville de Laval est très honorée d’accueillir la Semaine italienne en cette journée spéciale du 6 août qui marque aussi l’anniversaire de la fondation de notre ville. Ce sera une occasion de partager la richesse du patrimoine italien en terre lavalloise et de souligner la participation de la communauté italienne à l’histoire de Laval» a déclaré M. Marc Demers, maire de Laval et chef du Mouvement lavallois, au cours de la conférence de presse de la Semaine italienne, tenue devant l’Hôtel de Ville, hier avant-midi.

Prenant la parole tour à tour, en français et en italien, M. De Cotis, vice-président du comité exécutif et conseiller du district de St-Bruno ainsi que M. Galati, conseiller du district de Saint-Vincent-de-Paul ont pu témoigner de leur joie commune de voir la Semaine italienne faire escale à Laval. Heureux d’avoir réussi à attirer la Semaine italienne à Laval pour le bénéfice de toutes les Lavalloises et les Lavallois, ils leur ont donné rendez-vous au parc Lausanne le 6 août.



Joignant sa voix à celle de Messieurs De Cotis et Galati, Madame Isabella Tassoni s’est dite enthousiaste à l’idée de célébrer la culture italienne et de pouvoir la partager avec tous les citoyens de toutes les communautés culturelles de Laval.

«Pouvoir inviter nos concitoyens à vivre toute une journée de festivités aux couleurs de l’Italie, tout cela dans la ville où j’ai grandi, c’est une façon de dire merci et de donner sa pleine mesure du vivre ensemble à la lavalloise » a conclu Mme Isabella Tassoni, candidate du Mouvement lavallois –Équipe Marc Demers.

«Comme membre de la communauté lavalloise d’origine italienne, je suis fière de voir la Semaine Italienne tenir une journée d’activités à Laval»

Isabella Tassoni

Candidate dans Laval-des-Rapides

Mouvement lavallois-Équipe Marc Demers

Sur la photo: M. David De Cotis, vice-président du comité exécutif et conseiller du district de St-Bruno, Mme Isabella Tassoni, candidate dans Laval-des-Rapides pour Le Mouvement lavallois - Équipe Marc Demers et M. Paolo Galati, conseiller du district Saint-Vincent-de-Paul.