Les jeunes libéraux à Laval avec Jean Habel

De passage Laval le 29 juin dernier, les Jeunes libéraux ont pris le temps de débattre avec la vingtaine de militants présents et le député de Saint-Rose, M. Jean Habel.

Les jeunes Lavalloises et Lavallois, on fait valoir leurs opinions en lien avec le slogan du 35e Congrès-Jeunes « Développer la réussite par l’éducation ». Leurs idées pour l’éducation et l’enseignement supérieur ont été discutées tout au long de la soirée.

« Nous chercherons lors du 35e Congrès-Jeunes à trouver de nouvelles manières de penser et d’agir en éducation au Québec. Les ministres de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, M. Proulx et Mme David, annoncent des investissements majeurs en éducation. Nous souhaitons que les jeunes libéraux travaillent ensemble pour améliorer l’éducation au Québec et je suis certain que nous allons y arriver » a fait savoir Jonathan Marleau, le président de la CommissionJeunesse du Parti libéral du Québec.

Le député de Sainte-Rose, M. Jean Habel, était aussi présent en compagnie des Jeunes libéraux lors de la Tournée thématique à Laval. « La Commission Jeunesse est une pépinière d’idées ; plusieurs politiques gouvernementales ont émané de ses résolutions. Étant membre de la Commission de la Culture et de l’Éducation, je suis persuadé que cette année, la Commission Jeunesse saura apporter des propositions novatrices pour promouvoir la réussite de tous » a-t-il souligné.

« L’éducation est le fondement de notre société. Il est important de toujours chercher à l’améliorer, et ce, en plus des investissements majeurs du gouvernement libéral. C’est pourquoi les jeunes libéraux de Laval seront mobilisés lors de la 35e édition du plus important événement politique jeune au Canada ! » indique Philippe Long, représentant de Laval.

Tout au long du mois de juillet, les Jeunes libéraux sillonneront le Québec pour aller à la rencontre des militants dans le but de connaître leurs idées. À la fin de cette tournée, ils seront conviés à Lennoxville le 12 et 13 août. Lors du 35e Congrès-Jeunes, plusieurs députés et ministres du gouvernement seront présents pour discuter avec les eux. Le premier ministre, comme à son habitude, sera présent lors des deux journées du Congrès, le tout, entouré de centaines de jeunes pour repenser le système d’éducation québécois.

« Pour cette 35e édition, nous avons décidé d’orienter notre thématique sur un sujet que toutes les Québécoises et Québécois ont à cœur : l’éducation et l’enseignement supérieur. Le Parti libéral du Québec fut, à de nombreuses reprises au courant de notre histoire, le catalyseur de grands changements sociaux. C’est en ayant en tête cet héritage que nous avons décidé de faire de l’éducation le cœur de notre congrès » ajoute Caroline Des Rosiers, présidente du 35e Congrès-Jeunes.

Rappelons que la Commission-Jeunesse du PLQ, qui détient le tiers des voix au sein de la base militante du PLQ, est l’aile jeunesse la plus influente en Amérique du Nord. Elle représente l’ensemble des jeunes de 16 à 25 ans du Parti libéral du Québec.