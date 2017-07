Le ministère du Tourisme octroie 19 000 $ pour soutenir le Festival musical indépendant Diapason

Afin de faire rayonner les localités de la circonscription de Sainte-Rose, au Québec comme à l’étranger, le ministère du Tourisme confirme une aide financière totale de 19 000 $ au Festival musical indépendant Diapason pour la saison été-automne 2017.



L’annonce de l’aide financière a été faite aujourd’hui par le député de Sainte-Rose, Monsieur Jean Habel, au nom de la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de la Mauricie, madame Julie Boulet. L’appui consenti provient du Programme de développement de l’industrie touristique – Aide financière aux festivals et aux événements touristiques du ministère du Tourisme, qui a été révisé cette année.



Ce programme permet de soutenir des initiatives qui encouragent le développement d’une offre touristique diversifiée et attrayante partout au Québec. En attirant d’année en année des milliers de visiteurs, les festivals et événements génèrent des retombées économiques importantes, en plus de favoriser le maintien et la création d’emplois.





Citations :



« Les festivals et événements sont un levier important du développement touristique et ils constituent un produit d’appel pour l’ensemble des régions du Québec. En attirant des dizaines de milliers de visiteurs, les événements de la région contribuent à rehausser l’offre touristique et offrent au Québec une belle vitrine à l’international. » Julie Boulet, ministre du Tourisme



« Sainte-Rose est heureux d’accueillir la 9e édition du Festival musical indépendant Diapason. Le festival fait place, grâce à une riche programmation, à la musique alternative d’artistes connus et émergents. Devenu un événement culturel important au Québec, le Festival musical indépendant Diapason contribue à dynamiser la région de Laval. Je me réjouis que notre gouvernement investisse dans le secteur événementiel de notre circonscription.»



Jean Habel, député de Sainte-Rose



« Toute l’équipe du Festival musical indépendant Diapason est fière de pouvoir compter sur un appui concret de la part de Tourisme Québec qui permettra à l’événement de prouver son potentiel touristique et faire rayonner la région de Laval aux adeptes d’événements culturels. Le Festival Diapason s’inscrit dorénavant dans les événements majeurs du Québec et deviendra un incontournable à visiter pour les touristes de partout dans la province. »



Patricial Lopraino, Directrice générale du Festival musical indépendant Diapason

En janvier dernier, le Gouvernement du Québec augmentait à 110 millions de dollars le soutien financier accordé aux festivals et aux événements pour les cinq prochaines années, soit une augmentation de 46 % de l’enveloppe totale.



La bonification de l’aide financière permettra :

de financer de nouveaux festivals et événements qui ne sont pas déjà soutenus par le programme;

d’assurer le financement des festivals et événements selon leur performance;

de soutenir le potentiel de croissance des festivals et événements majeurs;

de favoriser la réalisation de nouveaux projets novateurs visant le développement du produit, soit par l’ajout d’un aspect caractéristique à la programmation, soit par une innovation particulière.





De plus, les nouveautés du programme permettront :

de soutenir de façon plus marquée la performance touristique et d’encourager les initiatives hors saison et en région, à l’extérieur des grands centres;

de privilégier la signature d’ententes pluriannuelles pour les festivals et événements performants afin d’assurer la stabilité nécessaire à leur développement;

d’appuyer financièrement les études de provenance des clientèles et d’achalandage touristique pour les festivals et événements soutenus au volet 2 du programme, compte tenu de la charge budgétaire associée à la réalisation de ces études.