Arrivé de l’Alliance des Conseillers Autonomes pour les élections de novembre à Laval!

Le conseiller indépendant de l’Orée-des-Bois Alain Lecompte devient candidat à la mairie en compagnie de la candidate de Laval-les-îles Cynthia Leblanc pour les élections du 5 novembre prochain à Laval.

Ensemble ils ont importé le modèle des villes canadiennes et de 60% des viles québécoises, qui n’ont PAS de partis politique pour diriger les villes, ni de ligne de parti.

Ils ont créé pour les élections un parti, qui a 8 projets-phares pour Laval et 76 idée-cibles : « Essentiellement, se sont des idées entendues depuis plusieurs années à Laval mais qui ne trouvent pas écho auprès de l’administration provisoire de M Demers, et même, qui va carrément dans le sens opposé aux consultations. Toutes ces idées sont faciles à réaliser, abordables, mais il manque carrément de la volonté politique.», relate la candidate de Laval-les-Îles et qui portera le chapeau de co-mairesse après les élection Cynthia Leblanc. « Des gestes logiques. Pas une personne dont nous avons fait lire à date celles-ci, n’a jugé bon d’enlever une seule ligne! On est très confiant », confit-elle.

L’Alliance fera également son cheval de bataille pour attirer les candidats, de proscrire, enfin à Laval, toute ligne de parti et ainsi attirer des personnes qui n’ont jamais voulu se lancer en politique pour cette raison: « Une façon de faire qui pénalise toujours, sans exception, le citoyen payeur de taxes, au Québec puisque cela n’existe pas au Canada, en Europe et aux USA. Les mauvais exemples sont nombreux, au fédéral, au provincial, et au municipal québécois », relate le conseiller Lecompte, prenant exemple sur les nombreuses rencontres qu’il a eut avec des maires du Québec et du Canada lors des différents forums existants. « SHAWINIGAN, RIMOUSKI, TROIS-RIVIÈRES, ROBERVAL, SALLABERRY-DE-VALLEYFIELD et d’autres sont indépendants, ça roule dans ces villes-là et les citoyens en sort gagnants. Exit les plantes vertes !! » termine le conseiller, en citant le silence troublant et récurant, de la surveillance de l’administration par les conseillers du parti au pouvoir actuel.

L’Alliance est en période intensive de recrutement pour combler tous les districts.