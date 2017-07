Augmentation de la contribution à l’autorité régionale de transport métropolitaine : les payeurs de taxes paieront la facture !

Lors du conseil municipal du 4 juillet dernier, le chef de l’Opposition officielle et du parti Action Laval, Jean-Claude Gobé, a questionné le maire, Marc Demers, au sujet de l’augmentation de 25 millions de la contribution lavalloise à l’Autorité régionale de transport métropolitaine (ARTM) dans le cadre de sa nouvelle politique de financement.

Rappelons que le maire a dénoncé à plusieurs reprises le contenu de la politique de financement de l’ARTM, mais encore une fois, ce faisant, il a manqué une belle occasion d’être au-devant des discussions au sujet d’un projet qui aura une grande portée sur le transport, mais aussi sur le compte de taxes des Lavallois.

« Lorsque j’ai questionné le maire au sujet de la nouvelle politique de financement de l’ARTM, il s’est contenté de me répondre qu’aucune décision n’avait encore été prise. Alors si aucune décision n’a été prise, de quoi le maire se plaint-il ? » questionne Jean-Claude Gobé. Rappelons une citation du maire dans un article de la Presse du 15 juin dernier : « Ce que Laval et Longueuil paient en plus, Montréal le paie en moins ».

Bon nombre d’articles de journaux ont été écrits sur la question, où Marc Demers semble accepter avec déception la décision d’un comité de non-élus à l’ARTM. Pourtant, ce manque à gagner de 25 millions de dollars représente un peu plus de 3% des revenus budgétaires de la ville.

« S’il n’est pas trop tard pour agir, il n’a qu’à exprimer son refus de la proposition et ainsi forcer l’ARTM à négocier avec son administration. Nous avons encore un exemple frappant de l’absence totale d’influence régionale du maire de Laval. Dans quelle poche le maire va-t-il aller chercher le 3% de revenus supplémentaires nécessaires pour combler le manque à gagner ? », ajoute Jean-Claude Gobé.

Pour le chef de l’Opposition officielle, il est clair que le maire n’a pas l’intention de protéger l’intérêt financier des Lavallois dans le dossier de l’ARTM. « Cela est déplorable, puisqu’à cause du manque de leadership du maire sur ce dossier, la facture sera refilée aux Lavallois, soit par une augmentation des tarifs de transport en commun, soit par une hausse de taxe. » explique-t-il. Rappelons que Laval fait partie des municipalités les plus taxées au Québec et que le compte de taxes des Lavallois a été augmenté de 6,5 % en trois ans sous l’administration de Marc Demers.

« La passivité du maire sur le dossier de l’ARTM se traduira en augmentation de taxes pour les Lavallois. »

- Jean-Claude Gobé